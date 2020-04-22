Poder público deve dar o exemplo para exigir o distanciamento social

A cautela que está sendo exigida da iniciativa privada deve ter espelho no poder público. O exemplo deve vir sempre de cima, de quem detém o poder decisório. Quando a lei que impera é a do "faça o que eu digo, não faça o que eu faço", seja qual for a esfera pública, fica mais difícil conseguir o engajamento da sociedade para essa batalha. O compromisso com o distanciamento social deve ser de todos.