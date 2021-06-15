Para evitar novas ondas de Covid-19, máscaras não podem ser dispensadas

Máscaras do tipo N95 (equivalentes às PFF2 brasileiras) são garantia de proteção Crédito: CDC/Pexels

Como apontam os níveis de eficácia dos imunizantes disponíveis no Brasil, não existe vacina que impeça o contágio em 100%: portanto, quem já recebeu uma ou duas doses está mais protegido, com risco atenuado quase totalmente de desenvolver casos mais graves da Covid-19, mas ainda pode se contaminar e transmitir o vírus. O risco é sobretudo maior para quem ainda não se vacinou, e a circulação do vírus pode colocar em xeque o próprio esforço de imunização e abrir frente para uma quarta onda no Estado. Além de ampliar as chances de surgimento de novas variantes.

E como fica a economia, nesse cenário de cautela ainda a longo prazo? É justamente o combo vacina + máscara + distanciamento que será capaz de evitar novas ondas da doença que exijam o fechamento do comércio e a restrição da circulação de pessoas. Mais uma vez, é o comportamento individual que vai ditar o futuro da pandemia no Espírito Santo e no Brasil.

A atividade econômica depende dessa nova postura social, que já deveria estar arraigada nas pessoas quase um ano e meio depois do início da crise sanitária no país. Para evitar o colapso no sistema de saúde e a necessidade de novas quarentenas, que tantos prejuízos trazem às pessoas, não tire a máscara do rosto nem se aglomere. Mesmo que já tenha recebido a vacina no braço.

O Reino Unido é um exemplo de como os cenários mudam em questão de semanas. O país já possui mais da metade da população com a vacinação completa e se preparava para a abertura total da economia em 21 de junho. Mas a disseminação da variante indiana no território está provocando um recuo, após a explosão do número de casos em uma semana, com crescimento de 90%. O Brasil é um dos 75 países nos quais essa variante já foi registrada, mais contagiosa e mais resistente às vacinas. Os casos tendem a evoluir com mais gravidade.