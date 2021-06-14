Covid-19: ES quer parceria com municípios para vacinar trabalhadores

A ideia é avançar na aplicação rápida das doses de imunização contra a Covid-19, considerando a vacinação por idade pelos municípios capixabas. "Acreditamos que, ao longo dos últimos dias de junho e início de julho, estaremos avançando sobre novos grupos. Assim que as parcerias forem realizadas, iremos fazer os respectivos anúncios e como se dará o agendamento. Ainda teremos um conjunto de reuniões para tratar o assunto", acrescentou Fernandes.