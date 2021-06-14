Covid-19: ES quer parceria com municípios para vacinar trabalhadores

Ao longo desta semana e da próxima, o governo do Estado deve se reunir com os representantes dos municípios do Espírito Santo para falar sobre a vacinação contra a Covid-19. A proposta, segundo revelou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, nesta segunda-feira (14), é de que seja firmada uma parceria para que alguns trabalhadores sejam imunizados.
Durante coletiva de imprensa nesta tarde, Fernandes revelou que o Estado prepara condições para que novos grupos prioritários sejam vacinados por parcerias estabelecidas pelo governo do Estado. "O governo propõe assumir a vacinação dos caminhoneiros, população privada de liberdade, trabalhadores da indústria, do sistema aquaviário e da limpeza urbana através de parcerias", explicou.
A ideia é avançar na aplicação rápida das doses de imunização contra a Covid-19, considerando a vacinação por idade pelos municípios capixabas. "Acreditamos que, ao longo dos últimos dias de junho e início de julho, estaremos avançando sobre novos grupos. Assim que as parcerias forem realizadas, iremos fazer os respectivos anúncios e como se dará o agendamento. Ainda teremos um conjunto de reuniões para tratar o assunto", acrescentou Fernandes.
Por fim, o secretário da Saúde esclarece que os grupos já estabelecidos como público-alvo do Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, seguem sendo competência dos municípios. "Estimulamos os municípios que, já nesta semana, abram a vacinação em três turnos", finalizou o profissional.