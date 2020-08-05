O futuro precisa definitivamente acontecer para a BR 262

Pista liberada após interdição nos dois sentidos da BR-262, em Domingos Martins Crédito: Twitter/DNIT

A BR 262 como um um emblema da insegurança viária, com seu traçado sinuoso e ultrapassado, segue seu caminho solenemente. Se em novembro do ano passado este jornal denunciou , com imagens assustadoras feitas por drones, que a rodovia se mostrava por um fio após os temporais que marcaram aquele período, pouco mais de oito meses depois a situação não é diferente.

A força das águas voltou a causar estragos à via, com deslizamentos de barreiras no último fim de semana . Mas o que fica cada vez mais evidente é que o algoz da BR 262 não é a chuva (essa, sim, uma manifestação da natureza inevitável e incontornável), mas a inoperância no seu gerenciamento.

Nelas, os funcionários do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsáveis pela liberação do trecho, apareciam pendurados na encosta retirando as pedras manualmente, rolando-as morro abaixo. Um trabalho de Sísifo às avessas, mais ainda assim irrelevante diante de um equipamento viário tão imprescindível para a logística regional. Não há maquinário avançado para reparos emergenciais como o do fim de semana, e o resultado desse amadorismo acabou sendo um engarrafamento interminável.

É inaceitável que não exista um plano de contenção de encostas, que reduza o risco de deslizamentos. Como lamentou um motorista entrevistado pela TV Gazeta, as ações nunca são preventivas, mas reativas. Não há planos de contingência, capazes de antever e mitigar os possíveis danos estruturais. Um retrato de Brasil que não abandona a gestão pública.

A BR 262 exige muito mais para se modernizar e garantir a segurança de quem trafega por ela. Este jornal não se cansa de afirmar que a rodovia carece de uma remodelação ousada, além da própria duplicação. Precisa deixar de ser a rodovia dos "puxadinhos" e partir para obras mais significativas.

A concessão da rodovia à iniciativa privada não pode virar um conto de fadas, precisa estar mais próxima da realidade. Uma rodovia tão importante para o escoamento da produção quanto para o turismo tem de se mostrar atraente ao mercado. O fiasco de 2013 precisa ser urgentemente superado, o que pode acontecer em breve, com a divulgação de que o plano de outorga da rodovia foi encaminhado para o Ministério da Infraestrutura