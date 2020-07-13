Drone: veja detalhes do trecho da BR 262 interditado para obras

As interdições vão ocorrer das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h. Durante a noite e madrugada o fluxo de veículos será completamente liberado.

"A PRF vai estar junto nos ajudando indicando para os motoristas as possibilidades para chegarem ao destino", observou o superintendente Romeu Sheibe, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit).

O Dnit informa que o principal desvio será no município de Alfredo Chaves, pela rodovia estadual ES-146, que dá acesso à BR-101. Para quem sai de Vitória, deve pegar a BR-101 após o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entrar em Alfredo Chaves pela ES-146 e subir por essa mesma rodovia até o Posto do Café, em Marechal Floriano, para então ter acesso novamente à BR-262. O desvio possui cerca de 100 quilômetros.