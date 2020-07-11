Dnit anuncia interdição em trecho da BR 262 no ES

A interdição ocorrerá das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h 15 no trecho entre o km 22 (Reta de Viana) e o Posto do Café, em Marechal Floriano. O Dnit não deu detalhes sobre a intervenção e afirmou apenas que as obras são para "correção de instabilidade de material rochoso".

