Dnit anuncia interdição em trecho da BR 262 no ES

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) anunciou neste sábado (11) que haverá interdição na BR 262, entre Viana e Marechal Floriano, a partir de segunda-feira (13). Segundo o órgão, serão feitas obras em uma encosta no km 31 da rodovia.
A interdição ocorrerá das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h 15 no trecho entre o km 22 (Reta de Viana) e o Posto do Café, em Marechal Floriano. O Dnit não deu detalhes sobre a intervenção e afirmou apenas que as obras são para "correção de instabilidade de material rochoso".
O Dnit explicou que os motoristas poderão fazer o desvio pelo município de Alfredo Chaves por meio da rodovia estadual ES 146, que dá acesso à BR 101.
Ainda de acordo com o órgão, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá auxiliar na orientação aos motoristas durante a operação.