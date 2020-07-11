Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Obras

Dnit anuncia interdição em trecho da BR 262 no ES

Bloqueio acontecerá a partir desta segunda-feira (13) para obra de reparo em encosta no trecho entre Viana e Marechal Floriano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2020 às 20:14

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 20:14

Obras de correção de instabilidade em material rochoso interditará parte da BR 262 neste mês
Obras de correção de instabilidade em material rochoso interditará parte da BR 262 neste mês Crédito: Reprodução/Dnit
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) anunciou neste sábado (11)  que haverá interdição na BR 262, entre Viana e Marechal Floriano, a partir de segunda-feira (13). Segundo o órgão, serão feitas obras em uma encosta no km 31 da rodovia.
A interdição ocorrerá das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h 15 no trecho entre o km 22 (Reta de Viana) e o Posto do Café, em Marechal Floriano. O Dnit não deu detalhes sobre a intervenção e afirmou apenas que as obras são para "correção de instabilidade de material rochoso".
O Dnit explicou que os motoristas poderão fazer o desvio pelo município de Alfredo Chaves por meio da rodovia estadual ES 146, que dá acesso à BR 101.
Ainda de acordo com o órgão, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá auxiliar na orientação aos motoristas durante a operação.
Obras de correção de instabilidade em material rochoso interditará parte da BR 262 neste mês
Obras de correção de instabilidade em material rochoso interditará parte da BR 262 neste mês Crédito: Reprodução/Dnit

Veja Também

Protesto interdita trecho da BR 101 em Jaguaré, no Norte do ES

Acidente termina com um ferido na Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados