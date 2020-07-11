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Trânsito

Protesto interdita trecho da BR 101 em Jaguaré, no Norte do ES

Com a manifestação, de acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via o fluxo de veículos segue pelas laterais da rodovia federal neste sábado (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2020 às 12:29

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 12:29

Manifestantes realizam protesto na BR 101, em Jaguaré, no Norte do ES Crédito: Internauta
Um protesto interditou a BR 10 na altura do quilômetro 94 , no município de Jaguaré, no Norte do Estado, na manhã deste sábado (11). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a manifestação teve início por volta das 10h. A Eco 101 informou que o protesto terminou por volta das 11h, mas que o trânsito continuava sendo desviado para a pista lateral por orientação da PRF.

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Ainda de acordo com a PRF, os integrantes do ato são manifestantes que pedem mais segurança no local, além da instalação de um redutor de velocidade.

DESVIO

Com a manifestação, de acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via no trecho que corta o Espírito Santo, equipes de limpeza foram até o local e realizaram o serviço para a liberação do tráfego.
A Eco 101 informou que o protesto terminou por volta das 11h, mas o desvio seguiu pelas pistas lateraus por orientação da Polícia Rodoviária Federal.

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