Protesto interdita trecho da BR 101 em Jaguaré, no Norte do ES

Manifestantes realizam protesto na BR 101, em Jaguaré, no Norte do ES Crédito: Internauta

Um protesto interditou a BR 10 na altura do quilômetro 94 , no município de Jaguaré , no Norte do Estado, na manhã deste sábado (11). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a manifestação teve início por volta das 10h. A Eco 101 informou que o protesto terminou por volta das 11h, mas que o trânsito continuava sendo desviado para a pista lateral por orientação da PRF.

Ainda de acordo com a PRF, os integrantes do ato são manifestantes que pedem mais segurança no local, além da instalação de um redutor de velocidade.

DESVIO

Com a manifestação, de acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via no trecho que corta o Espírito Santo, equipes de limpeza foram até o local e realizaram o serviço para a liberação do tráfego.