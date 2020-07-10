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Obras

Ponte em Alfredo Chaves é interditada para caminhões

Bloqueio na ponte que dá acesso a Cachoeirinha foi feito pelo DER, para obras de recuperação do trecho. Trânsito para veículos de passeio está liberado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 18:40

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 18:40

Alfredo Chaves
Alfredo Chaves Crédito: Divulgação/PMAC
Uma ponte que dá acesso à localidade de Cachoeirinha, na rodovia ES 146, em Alfredo Chaves, Região Serrana do Estado, foi interditada, nesta sexta-feira (10), para o trânsito de caminhões. Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER), a interdição acontece por conta de obras de recuperação da ponte.
O bloqueio, de acordo com o órgão, foi realizada por segurança. A ponte, que fica no perímetro urbano, passa por reforma. O acesso dos caminhões é proibido somente no sentido Matilde.
Veículos de passeio tem passagem liberada. O fluxo para todos os veículos deve ser liberado quando a obra for concluída. A data não foi informada pelo órgão.

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