Ponte em Alfredo Chaves é interditada para caminhões

Uma ponte que dá acesso à localidade de Cachoeirinha, na rodovia ES 146, em Alfredo Chaves, Região Serrana do Estado, foi interditada, nesta sexta-feira (10), para o trânsito de caminhões. Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER), a interdição acontece por conta de obras de recuperação da ponte.
O bloqueio, de acordo com o órgão, foi realizada por segurança. A ponte, que fica no perímetro urbano, passa por reforma. O acesso dos caminhões é proibido somente no sentido Matilde.
Veículos de passeio tem passagem liberada. O fluxo para todos os veículos deve ser liberado quando a obra for concluída. A data não foi informada pelo órgão.