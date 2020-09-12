Controle do preço dos alimentos pelo governo não é a solução

Supermercados estão limitando venda de alguns alimentos Crédito: Foto do Leitor

Para evitar o desabastecimento, o setor supermercadista capixaba já começou a limitar a venda de itens como arroz e óleo por cliente , o que acaba trazendo a amarga recordação dos hiperinflacionados anos 80. Não se chegou ainda a essa tragédia. Com o IPCA de agosto de 0,24%, acumulou-se alta de 2,44% em 12 meses, percentual que permanece bem abaixo da meta de inflação de 4% estabelecida para este ano.

A disparada dos preços dos alimentos é episódica, dentro daquele que é um dos princípios mais notórios da economia liberal: a lei da oferta e da procura. Não desconsiderando aqui o quanto isso afeta o bolso do consumidor, já drenado por uma pandemia com evidentes prejuízos econômicos, é preciso conter a sanha do controle de preços pelo Estado.

Até julho, houve o encarecimento de 8,83% dos alimentos, com as carnes puxando a alta, com 75,9% de aumento nos preços. O arroz, que já se tornou o símbolo da carestia atual, chegou ao percentual de 18,3%. O aumento da procura por produtos brasileiros, em especial a China, acabou modulando o crescimento das vendas para o mercado externo, sobretudo em um cenário de valorização do dólar.

Paralelamente, o consumo interno foi estimulado pelo auxílio emergencial do governo, que permitiu a cerca de 65 milhões de brasileiros o acesso aos supermercados no período pandêmico. O resultado é o encarecimento dos alimentos, com a procura mais alta do que a oferta.