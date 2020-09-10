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Alta dos alimentos

Guedes cobra explicação da pasta da Justiça por notificar supermercados

Em ofício, ele pede que a atuação do Ministério da Justiça não resulte em controle de preços ou incompatibilidade com os princípios de economia de mercado

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 20:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 20:21
O Ministério da Economia enviou, nesta quinta-feira (10), ao Ministério da Justiça um ofício questionando a decisão de notificar supermercados pela alta de preços de alimentos.
O alto valor da entrega acaba estimulando o consumidor ir pessoalmente aos supermercados
Alimentos tiveram da cesta básica alta dos preços nos últimos meses Crédito: Divulgação
O ofício foi enviado pela Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade, que solicitou informações sobre o monitoramento de preços feito pelos colegas da Esplanada dos Ministérios.
O Ministério da Economia pede no ofício que a atuação da pasta da Justiça, ao buscar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não resulte em controle de preços ou incompatibilidade com os princípios de economia de mercado.
O pedido tem como base a iniciativa da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), do Ministério da Justiça, que notificou na quarta-feira (9) a Abras (Associação Brasileira de Supermercados) e representantes de produtores de alimentos sobre a alta dos preços.
O órgão da Justiça cobrou, em cinco dias, explicações sobre o aumento do preço de itens da cesta básica. O anúncio foi feito no momento em que o presidente dos supermercadistas, João Sanzovo Neto, era recebido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ministro Paulo Guedes (Economia) no Palácio do Planalto.

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Conforme mostrou o jornal Folha de S.Paulo, a medida do Ministério da Justiça pegou de surpresa as pastas de Paulo Guedes e de Tereza Cristina (Agricultura) por soar intervencionista. Os ministérios vinham trabalhando em uma ação de mercado contra a alta dos preços, especialmente a do arroz.
Integrantes do Ministério da Economia descartam qualquer tipo de medida semelhante a um controle de preços por parte do governo.
O secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, afirmou que iniciativa como tabelamento de preços não estão em estudo. "Podemos cometer erros novos, erros antigos não vamos cometer", afirmou à Folha nesta quarta-feira (9).

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