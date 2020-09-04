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Área econômica

Bolsonaro diz que conversará sobre preços com associação de supermercados

O presidente ponderou que não pretende dar 'canetada em lugar nenhum', nem interferir na área econômica. O comentário foi feito durante viagem a Registro (SP)

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 15:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 15:29
Presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/PR
Com receio do risco de inflação, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (4), que tem buscado conversar com associações de supermercados para tentar baixar os preços de produtos que compõem a cesta básica. Ele ponderou que não pretende dar "canetada em lugar nenhum", nem interferir na área econômica. O comentário foi feito durante viagem a Registro (SP).
"Está subindo arroz, feijão? Só para vocês saberem, já conversei com intermediários, vou conversar logo mais com a associação de supermercados", disse o presidente. "Estou conversando para ver se os produtos da cesta básica aí... estou pedindo um sacrifício, patriotismo para os grandes donos de supermercados para manter na menor margem de lucro", afirmou.
Na mesma conversa, Bolsonaro indicou que tem receio do risco de inflação. "Não é no grito, ninguém vai dar canetada em lugar nenhum... porque veio o auxílio emergencial, o pessoal começou a gastar um pouco mais, muito papel na praça, a inflação vem", declarou. "A melhor maneira de controlar a economia é não interferindo. Porque se interferir, dar canetada, não dá certo", ponderou na sequência.

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