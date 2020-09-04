Bolsonaro diz que conversará sobre preços com associação de supermercados

Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/PR

Com receio do risco de inflação, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (4), que tem buscado conversar com associações de supermercados para tentar baixar os preços de produtos que compõem a cesta básica. Ele ponderou que não pretende dar "canetada em lugar nenhum", nem interferir na área econômica. O comentário foi feito durante viagem a Registro (SP).

"Está subindo arroz, feijão? Só para vocês saberem, já conversei com intermediários, vou conversar logo mais com a associação de supermercados", disse o presidente. "Estou conversando para ver se os produtos da cesta básica aí... estou pedindo um sacrifício, patriotismo para os grandes donos de supermercados para manter na menor margem de lucro", afirmou.