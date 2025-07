Em programa de TV

Tarifaço pode afetar 36% das exportações brasileiras, diz Alckmin

Vice-presidente disse que o governo atuará para amenizar efeitos do tarifaço para os setores prejudicados, em especial para garantir a manutenção dos empregos

RIO - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin , calcula que 35,9% das exportações brasileiras poderão ser afetadas, caso se concretizem as medidas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos , já considerando os cerca de 700 produtos que ficaram fora da lista do tarifaço de 50% contra o Brasil.>

Em carta enviada ao governo brasileiro no dia 9 de julho, o presidente dos EUA, Donald Trump , anunciou que as exportações brasileiras àquele país seriam taxadas em 50% a partir de 1º de agosto.>

“O Brasil tem, em números redondos, 2% do PIB do mundo. Então, 98% do comércio está lá fora. Temos de correr atrás na área agrícola. Vale lembrar que abrimos 398 novos mercados. Somos protagonista alimentar, energético e do clima”, argumentou.>