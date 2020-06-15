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Relatório

Previsão da Selic para fim de 2020 permanece em 2,25% ao ano, diz Focus

Já a projeção para a Selic no fim de 2021 foi de 3,50% para 3,00% ao ano, ante 3,50% de quatro semanas atrás
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 10:53

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 10:53

Taxa Selic está no menor patamar da história
Taxa Selic está Crédito: Reprodução/Web
À espera da próxima decisão de política monetária do Banco Central, na próxima quarta-feira (17), os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2020. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira (15), que a mediana das previsões para a Selic neste ano seguiu em 2,25% ao ano. Há um mês, estava no mesmo patamar.
Já a projeção para a Selic no fim de 2021 foi de 3,50% para 3,00% ao ano, ante 3,50% de quatro semanas atrás. No caso de 2022, a projeção permaneceu em 5,00%, ante 5,25% de um mês antes. Para 2023, permaneceu em 6,00%, igual a quatro semanas atrás.
No início de maio, ao cortar a Selic de 3,75% para 3,00% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central informou que, para a próxima reunião, "considera um último ajuste, não maior do que o atual, para complementar o grau de estímulo necessário como reação às consequências econômicas da pandemia da Covid-19". "No entanto, o Comitê reconhece que se elevou a variância do seu balanço de riscos e ressalta que novas informações sobre os efeitos da pandemia, assim como uma diminuição das incertezas no âmbito fiscal, serão essenciais para definir seus próximos passos", ponderou o colegiado.

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TOP 5

No grupo dos analistas que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo no Focus, a mediana da taxa básica em 2020 foi de 2,13% para 2,25% ao ano, ante 2,25% ao ano de um mês antes. No caso de 2021, passou de 2,75% para 2,25% ao ano, ante 3,50% ao ano de quatro semanas atrás.
A projeção para o fim de 2022 no Top 5 foi de 5,75% para 5,00%. Há um mês, estava em 6,00%. No caso de 2023, passou de 6,13% para 6,00%, igual 6,00% quatro semanas antes.

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