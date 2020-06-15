Previsão da Selic para fim de 2020 permanece em 2,25% ao ano, diz Focus

Taxa Selic está Crédito: Reprodução/Web

À espera da próxima decisão de política monetária do Banco Central , na próxima quarta-feira (17), os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2020. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira (15), que a mediana das previsões para a Selic neste ano seguiu em 2,25% ao ano. Há um mês, estava no mesmo patamar.

Já a projeção para a Selic no fim de 2021 foi de 3,50% para 3,00% ao ano, ante 3,50% de quatro semanas atrás. No caso de 2022, a projeção permaneceu em 5,00%, ante 5,25% de um mês antes. Para 2023, permaneceu em 6,00%, igual a quatro semanas atrás.

No início de maio, ao cortar a Selic de 3,75% para 3,00% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central informou que, para a próxima reunião, "considera um último ajuste, não maior do que o atual, para complementar o grau de estímulo necessário como reação às consequências econômicas da pandemia da Covid-19". "No entanto, o Comitê reconhece que se elevou a variância do seu balanço de riscos e ressalta que novas informações sobre os efeitos da pandemia, assim como uma diminuição das incertezas no âmbito fiscal, serão essenciais para definir seus próximos passos", ponderou o colegiado.

TOP 5

No grupo dos analistas que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo no Focus, a mediana da taxa básica em 2020 foi de 2,13% para 2,25% ao ano, ante 2,25% ao ano de um mês antes. No caso de 2021, passou de 2,75% para 2,25% ao ano, ante 3,50% ao ano de quatro semanas atrás.