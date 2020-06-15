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Dinheiro digital

WhatsApp libera transferência de dinheiro pelo aplicativo no Brasil

País será o primeiro a permitir as transações. Usuário do app terá que cadastrar cartão com função débito para permitir pagamentos sem qualquer cobrança de tarifas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 10:27

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 10:27

WhatsApp vai permitir pagamento e transferência de recursos pelo app
WhatsApp vai permitir pagamento e transferência de recursos pelo app Crédito: Facebook/Divulgação
SÃO PAULO - Os brasileiros poderão enviar dinheiro agora via WhatsApp. Foi o que informou o executivo-chefe do Facebook, Mark Zuckerberg, nesta segunda-feira (15) em seu perfil nas redes sociais.
"Hoje estamos começando a lançar pagamentos para pessoas que usam o WhatsApp no Brasil. Estamos facilitando o envio e o recebimento de dinheiro como o compartilhamento de fotos", informou.

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Segundo o chefe da marca, que também administra o aplicativo WhatsApp, pequenas empresas também poderão fazer vendas diretamente pelo mecanismo Facebook Pay.
No Brasil, a parceria será feita com o Banco do Brasil, Nubank, Sicredi e Cielo, ainda de acordo com Zuckerberg.
"O Brasil é o primeiro país em que estamos lançando amplamente pagamentos no WhatsApp."

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