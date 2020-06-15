WhatsApp libera transferência de dinheiro pelo aplicativo no Brasil

"Hoje estamos começando a lançar pagamentos para pessoas que usam o WhatsApp no Brasil. Estamos facilitando o envio e o recebimento de dinheiro como o compartilhamento de fotos", informou.
Segundo o chefe da marca, que também administra o aplicativo WhatsApp, pequenas empresas também poderão fazer vendas diretamente pelo mecanismo Facebook Pay.
No Brasil, a parceria será feita com o Banco do Brasil, Nubank, Sicredi e Cielo, ainda de acordo com Zuckerberg.
"O Brasil é o primeiro país em que estamos lançando amplamente pagamentos no WhatsApp."