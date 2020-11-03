Maior transação no primeiro dia do Pix foi de R$ 35 mil, diz BC

O Banco Central informou nesta terça-feira (3) que a maior transação realizada hoje por meio do Pix - o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos - foi de R$ 35 mil. Nesta terça, foi o primeiro dia de operações do Pix no Brasil, ainda restritas. Nesta fase, um público seleto usa o sistema como teste em horários reduzidos.
Das 9h às 17h desta terça, foram feitas 1.570 transações pelo PIX no país, segundo o Banco Central. O período é uma preparação para o início da operação plena do Pix, marcado para 16 de novembro. Na operação restrita, as instituições financeiras e de pagamentos, além do próprio BC, poderão colocar em funcionamento todos os sistemas.
Entre 3 e 8 de novembro as instituições poderão permitir que de 1% a 5% dos seus clientes comecem a operar o PIX. Entre 9 e 15 de novembro, as instituições poderão elevar gradativamente o porcentual de clientes que podem fazer o PIX.
Às 9 horas do dia 16, começa a fase plena do sistema e, a partir daí, todos os clientes cadastrados poderão operar. O PIX permitirá transferências e pagamentos, de forma instantânea, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.