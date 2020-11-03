Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Maior transação no primeiro dia do Pix foi de R$ 35 mil, diz BC
Pagamentos

Maior transação no primeiro dia do Pix foi de R$ 35 mil, diz BC

Esta terça (3) foi o primeiro dia de operações restritas do Pix no Brasil. Foram feitas 1.570 transações por clientes seletos escolhidos por bancos para fase de testes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 20:38

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 20:38

Pix
Pix vai permitir transações financeiras em segundos até para outros bancos com tarifa zero para pessoas físicas e funcionamento 24h por dia Crédito: Banco Central/Divulgação
Banco Central informou nesta terça-feira (3) que a maior transação realizada hoje por meio do Pix - o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos - foi de R$ 35 mil. Nesta terça, foi o primeiro dia de operações do Pix no Brasil, ainda restritas. Nesta fase, um público seleto usa o sistema como teste em horários reduzidos.
Das 9h às 17h desta terça, foram feitas 1.570 transações pelo PIX no país, segundo o Banco Central. O período é uma preparação para o início da operação plena do Pix, marcado para 16 de novembro. Na operação restrita, as instituições financeiras e de pagamentos, além do próprio BC, poderão colocar em funcionamento todos os sistemas.

Veja Também

Saiba como usar o Pix para receber e pagar em segundos

Tudo que você precisa saber para fazer o cadastro e usar o PIX

Entre 3 e 8 de novembro as instituições poderão permitir que de 1% a 5% dos seus clientes comecem a operar o PIX. Entre 9 e 15 de novembro, as instituições poderão elevar gradativamente o porcentual de clientes que podem fazer o PIX.
Às 9 horas do dia 16, começa a fase plena do sistema e, a partir daí, todos os clientes cadastrados poderão operar. O PIX permitirá transferências e pagamentos, de forma instantânea, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

LEIA MAIS SOBRE O PIX

Entenda por que os bancos querem tanto o seu Pix

Pix: entenda a cobrança por QR Code que deve aposentar o boleto

Guerra do Pix: fintechs e bancos cadastram chaves sem cliente pedir

Pix: bancos e fintechs fazem até sorteio para cliente cadastrar chave

Pix deve mudar vendas no débito, mas afetar pouco o cartão de crédito

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados