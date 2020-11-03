Maior transação no primeiro dia do Pix foi de R$ 35 mil, diz BC

Pix vai permitir transações financeiras em segundos até para outros bancos com tarifa zero para pessoas físicas e funcionamento 24h por dia Crédito: Banco Central/Divulgação

Banco Central informou nesta terça-feira (3) que a maior transação realizada hoje por meio do Pix - o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos - foi de R$ 35 mil. Nesta terça, foi o primeiro dia de operações do Pix no Brasil, ainda restritas. Nesta fase, um público seleto usa o sistema como teste em horários reduzidos.

Das 9h às 17h desta terça, foram feitas 1.570 transações pelo PIX no país, segundo o Banco Central. O período é uma preparação para o início da operação plena do Pix, marcado para 16 de novembro. Na operação restrita, as instituições financeiras e de pagamentos, além do próprio BC, poderão colocar em funcionamento todos os sistemas.

Entre 3 e 8 de novembro as instituições poderão permitir que de 1% a 5% dos seus clientes comecem a operar o PIX. Entre 9 e 15 de novembro, as instituições poderão elevar gradativamente o porcentual de clientes que podem fazer o PIX.