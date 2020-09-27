Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pagamentos

PIX deve mudar vendas no débito, mas afetar pouco o cartão de crédito

Empresa especializada de maquininhas de cartão não vê o novo sistema de transações instantâneas como concorrente direto e acredita que ele vai melhorar o mercado de pagamentos e ampliar as transações digitais

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 12:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 12:11
Pedro Coutinho, CEO da GetNet
Pedro Coutinho, CEO da GetNet Crédito: Getnet/Divulgação
Uma verdadeira revolução nos modos de pagamento começará a partir da próxima segunda (5), data em que se inicia o cadastro para o PIX, novo sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pelo Banco Central e que permitirá concluir transações em segundos, em qualquer horário ou dia da semana. A novidade deve impactar os tradicionais meios de pagamento, no entanto, não tem sido vista como uma ameaça para o setor.
Uma das principais formas de pagamento no Brasil hoje, o cartão de crédito, por exemplo, não deve ser afetado e tende a seguir em crescimento mesmo com a nova facilidade. A avaliação é do especialista em mercado financeiro Pedro Coutinho, que é CEO da GetNet, empresa de tecnologia em meios de pagamento do grupo Santander que detém cerca de 14% do mercado de maquininhas de cartão do país. 
Para ele, o PIX vai ser uma "revolução para o consumidor final" que vai trazer mais eficiência e rapidez e, inegavelmente, mudar a forma do brasileiro se relacionar com o dinheiro, deixando muitos hábitos para trás. Um exemplo são as transações realizadas com dinheiro vivo e e até pelo cartão de débito, que, na visão do executivo, tendem a ser reduzidas.
"Hoje, 40% dos gastos de dinheiro de uma família são por cartões, 40% em dinheiro e 20% pagando boletos e contas. O volume de moeda andando na economia é muito grande ainda e isso é ruim. O Banco Central, por exemplo, tem uma grande despesa para repor dinheiro na economia. Então o PIX deve reduzir esse uso de moeda e receber transações de pagamento de boletos. Já para as empresas de pagamento, o que pode ser afetado são os cartões de débito", afirmou.
Em conversa com A Gazeta, Coutinho explicou que tudo vai depender da experiência do cliente. "Essa mudança virá de acordo com a experiência que os clientes podem ter e que eles querem ter. Na Espanha, por exemplo, para o cliente é muito mais simples encostar o celular ou cartão para pagar do que abrir um celular, ler o QR Code ou passar o cartão e digitar a senha. A depender da aderência que tivermos, parte do [transacionado no] débito deve acabar migrando para o PIX".
A demanda por cartão de crédito não deve ser afetada por um motivo simples: "As pessoas precisam de crédito", diz. "Isso não deve migrar em nada para o PIX, porque lá não vai oferecer essa opção. Hoje, 65% do que é transacionado por meios digitais são por cartões de crédito. Isso não deve se alterar".

Veja Também

Bancos e fintechs já fazem pré-cadastro para o PIX; saiba como funciona

Entenda o PIX: pagamento em até 10 segundos e mais barato que TED e DOC

Com isso, ele avalia que as empresas de pagamentos não tendem a ser muito afetadas ou ter concorrência com o novo meio. Se por um lado as transações nos cartões de débito podem diminuir, por outro também abre-se uma janela de oportunidades para o segmento, que já se movimenta para receber transações via PIX pelas maquininhas e nas lojas virtuais.
"Não vai [ser um concorrente]. Ele vem para melhorar o serviço. Temos vários estudos feitos por consultorias que mostram que o PIX deve trazer um crescimento importante nas transações digitais. E as empresas já estão se preparando para isso, para poder aceitar o PIX nas maquininhas, no e-commerce"
Pedro Coutinho - CEO da GetNet
Apesar do PIX e de outras novas tecnologias de pagamentos que vêm ganhando força no país, como carteiras digitais e pagamentos pelo celular, o CEO da Getnet avalia que nem o dinheiro vivo nem os cartões irão deixar de existir.
"Não acredito que o cartão [vá cair em desuso]. Vai continuar existindo, assim como o dinheiro. O e-commerce tem crescido muito e vai crescer ainda mais, por exemplo, e a maioria das compras digitais é por cartão. Então, não vai ser uma coisa nem outra, vai existir um conjunto de opções que o cliente vai escolher dependendo da experiência dele".

CONCORRÊNCIA NO SETOR DE PAGAMENTOS REDUZIU CUSTOS

A guerra entre empresas de pagamento vista nos últimos anos no país vem fazendo o custo das maquininhas, em geral, cair no país desde 2010, segundo Pedro Coutinho. "Preço era problema há 30 anos. Hoje, não é mais. Para boa parte dos perfis de clientes, atualmente, esse custo não é mais o grande problema como foi no passado. Aqui na Getnet, por exemplo, para os pequenos e médios clientes temos o modelo 2/2, que é uma taxa única de 2% e você recebe em dois dias", disse.
De três anos para cá, segundo ele, o setor se transformou, sobretudo do ponto de vista de custos. "Mudou muito pela concorrência em primeiro lugar. Mas também pela eficiência maior que as empresas passaram a ter, e também pelo regulador, que sempre estimula a concorrência fazendo as empresas serem mais eficientes."

Veja Também

O dinheiro do futuro: coronavírus acelera uso do pagamento digital

Pagamentos por reconhecimento facial e até off-line chegam ao Brasil

TERMÔMETRO DE RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA

Um dos termômetros para medir a atividade econômica, o volume de vendas em máquinas de cartão no varejo já demonstra reação no país, passada a fase mais aguda do isolamento social diante da pandemia do coronavírus. Segundo Coutinho, o Índice do Departamento Econômico do Santander (IGet), que é medido a partir de vendas nas maquininhas da Getnet, teve crescimento mensal de 28,2% em agosto no país, com o varejo já operando em níveis pré-crise. 
No Espírito Santo, o crescimento das vendas foi de 21,2% no mês passado, sendo a terceira maior alta entre os Estados do país, também segundo os dados do IGet. Para Coutinho, até o final do ano a economia vai seguir se recuperando aos poucos, mas 2021 preocupa.
"A gente já está voltando aos números pré-pandemia. Isso não significa que todos os segmentos voltaram. Olhando para frente, ainda temos o pagamento do auxílio emergencial até dezembro, por exemplo, que está injetando muito dinheiro na economia. Então, até o final do ano a economia vai girar bem, mas temos que ver como vai ficar o primeiro trimestre do ano que vem. Precisamos de uma agenda de sair do auxílio e entrar nas reformas, para que não haja aumento do desemprego", analisou.
Trabalho de economista além de análises de mercado
Números de compras com cartões já começam a melhorar Crédito: Pixabay
A avaliação do executivo é que, na pandemia, o setor deu sua parcela de contribuição com soluções para reduzir o custo para empreendedores. O impacto causado pela crise de saúde no segmento também foi menor do que se esperava. 
"A gente acreditava que a indústria de meios de pagamentos iria crescer 3% neste ano, o que é bem menos do que em anos anteriores, que vinhamos crescendo dois dígitos ao ano. Mas estamos recuperando e devemos fechar o ano com crescimento de 6%, nos levando a ser uma indústria de quase R$ 2 trilhões no Brasil".

LEIA MAIS SOBRE A ECONOMIA

Internet revoluciona negócios no ES e cria empresas com DNA digital

Histórias de quem superou a crise e se reinventou com negócios digitais

Mercado virtual é caminho sem volta, mas exige planejamento

Como a privatização dos Correios vai mudar o sistema de entregas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados