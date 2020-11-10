Guedes afirma que Brasil pode voltar a ter hiperinflação 'muito rápido'

Ministro da Economia, Paulo Guedes, fez alerta sobre a dívida pública brasileira Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes , fez um alerta preocupante nesta terça-feira (10). Em um evento da Corregedoria Geral da União (CGU), ele afirmou que o Brasil pode voltar a ter "uma hiperinflação muito rápido se não rolar a dívida satisfatoriamente". No mercado, houve reação à declaração com a subida do dólar.

Sem conseguir levar desinvestimentos nem a venda de imóveis públicos para frente, Guedes ressaltou que o país carrega empresas e bens ineficientes, enquanto tem uma dívida que cresce como "bola de neve". "Se tivéssemos matado a dívida, estaríamos com recursos alocados para fazer transferência de renda", completou.

A hiperinflação no Brasil durou entre a década de 1980 e 1990, com seu ápice em março de 1990, quando o índice de inflação atingiu 80%. Após sete planos econômicos, a hiperinflação chegou ao fim em 1994 com a criação do Plano Real . Uma hiperinflação é uma inflação que atinge níveis superiores a 50% ao mês.

"Estou bastante frustrado com o fato de estarmos aqui há dois anos e não termos conseguido ainda vender nenhuma estatal. Por isso, um secretário nosso foi embora Salim Mattar, que deixou o ministério em agosto. Entrou outro Diogo Mac Cord que só tem que fazer um gol pra ganhar; o outro fez zero", afirmou.

O ministro disse que acordos políticos na Câmara dos Deputados e no Senado impediram as privatizações. "Precisamos recompor nosso eixo político para fazermos as privatizações prometidas na campanha", completou.