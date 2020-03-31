Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Governo flexibiliza regra de assembleias em empresas por conta do coronavírus
Covid-19

Governo flexibiliza regra de assembleias em empresas por conta do coronavírus

O texto já está em vigor, mas depende de validação do Congresso em até 120 dias para não perder a validade

Publicado em 31 de Março de 2020 às 10:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 10:05
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay 4
O governo publicou nesta terça-feira (31) uma MP (Medida Provisória) para flexibilizar as exigências de realização de assembleias por empresas durante o período da pandemia do novo coronavírus.
Companhias de sociedade anônima, que são fracionadas em ações, poderão adiar suas assembleias gerais por até sete meses. Disposições de contratos que exijam reunião em prazo inferior serão consideradas sem efeito.
Os prazos de atuação de administradores, conselheiros e membros de outros comitês também poderão ser estendidos.

Veja Também

Caças da Marinha voltam a sobrevoar Vitória e assustam com barulho

Nesse período, o conselho de administração da empresa será autorizado deliberar sobre assuntos de competência da assembleia geral.
As regras também valem para as sociedades limitadas, nas quais cada sócio tem uma cota da companhia, e cooperativas.
A MP autoriza a realização de votações à distância em reuniões e assembleias.
O texto ainda adia obrigações de empresas até que juntas comercias retomem o funcionamento normal após as restrições provocadas pela covid-19.

Veja Também

Bolsonaro empurra culpa de recessão para governadores e prefeitos

Coronavírus no ES: número de internados em UTI dobra e sobe o de curados

Se explodirem casos, podemos ter medidas mais radicais, diz secretário do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados