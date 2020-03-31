Caças da Marinha voltam a sobrevoar Vitória e assustam com barulho

A população de Vitória voltou a ouvir barulhos de caça sobrevoando a cidade nesta segunda-feira (30). Segundo a Marinha do Brasil, trata-se do 1º Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque (Esquadrão VF-1), que tem utilizado o aeroporto Eurico de Aguiar Salles para conduzir voos para obtenção das horas de voo e quantidade de procedimentos de precisão e não-precisão.

A Marinha informou ainda que a utilização do aeroporto de Vitória se dá pela indisponibilidade de utilização do Aeroporto Internacional Galeão, no Rio de Janeiro. Ainda de acordo com a Marinha, esses exercícios são necessários para manter as qualificações dos Aviadores Navais na condução de voos em condição de instrumento e que são realizados durante todo o ano, podendo utilizar qualquer aeroporto que atenda às necessidades da atividade.