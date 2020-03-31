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Caças da Marinha voltam a sobrevoar Vitória e assustam com barulho

A Marinha do Brasil informou que a utilização do aeroporto da Capital acontece pela indisponibilidade do aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro

Publicado em 31 de Março de 2020 às 08:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 08:06
Aeronave da Marinha do Brasil é do tipo Caça AF-1B/C, tipo A-4 Skyhawk
Aeronave da Marinha do Brasil é do tipo Caça AF-1B/C, tipo A-4 Skyhawk Crédito: Reprdução/Marinha do Brasil
A população de Vitória voltou a ouvir barulhos de caça sobrevoando a cidade nesta segunda-feira (30). Segundo a Marinha do Brasil, trata-se do 1º Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque (Esquadrão VF-1), que tem utilizado o aeroporto Eurico de Aguiar Salles para conduzir voos para obtenção das horas de voo e quantidade de procedimentos de precisão e não-precisão.
A Marinha informou ainda que a utilização do aeroporto de Vitória se dá pela indisponibilidade de utilização do Aeroporto Internacional Galeão, no Rio de Janeiro. Ainda de acordo com a Marinha, esses exercícios são necessários para manter as qualificações dos Aviadores Navais na condução de voos em condição de instrumento e que são realizados durante todo o ano, podendo utilizar qualquer aeroporto que atenda às necessidades da atividade.
Os moradores de Vitória já haviam antes se assustado com os barulhos dos caças sobrevoando a cidade. Em setembro de 2019, a Marinha utilizou o aeroporto da Capital também em substituição ao aeroporto do Rio de Janeiro.

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