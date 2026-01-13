Home
>
Economia (BR)
>
FGC entra na reta final para pagar investidores do Banco Master

FGC entra na reta final para pagar investidores do Banco Master

Quem tem direito deve se cadastrar no aplicativo do fundo e registrar uma conta para receber; dinheiro de CDBs e outras aplicações de renda fixa está sem correção há quase dois meses

CAROLINA MANDL

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 12:39

SÃO PAULO - O FGC (Fundo Garantidor de Créditos) está na reta final para realizar o pagamento de R$ 41 bilhões a investidores do Banco Master que têm direito à cobertura, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto.

Recomendado para você

Decisão é do  juiz Gustavo Moulin Ribeiro, da Justiça Federal de Linhares, e atende a um pedido feito pela Vale, que é a responsável pela Estrada de Ferro Vitória-Minas

Juiz manda liberar ferrovia no ES e indígenas terão de manter distância mínima

Quem tem direito deve se cadastrar no aplicativo do fundo e registrar uma conta para receber; dinheiro de CDBs e outras aplicações de renda fixa está sem correção há quase dois meses

FGC entra na reta final para pagar investidores do Banco Master

Veja o que diz a lei sobre a manutenção do emprego de um funcionário que está prestes a concluir o tempo necessário de contribuição

Trabalhador tem direito à estabilidade pré-aposentadoria? Entenda

O fundo e o liquidante estão em fase final de verificação da lista de credores, em um processo em que a relação de depositantes é checada pelo FGC e devolvida para o liquidante para sanar eventuais dúvidas, num vai-e-volta. A estimativa é que o FGC indenize 1,6 milhão de investidores.

Leia mais

Imagem - Tinha dinheiro no Master? Veja o que fazer com a liquidação do banco

Tinha dinheiro no Master? Veja o que fazer com a liquidação do banco

Apesar de ainda não existir uma data para o pagamento da indenização, ele deve acontecer em breve, assim que ambas as partes chegarem a um consenso, afirmou essa pessoa.

O pagamento não é automático. Para receber os valores, os investidores precisam se cadastrar no aplicativo do FGC e seguir o procedimento definido pelo fundo, que vai fazer os depósitos diretamente em conta de mesma titularidade do credor cadastrada.

Banco Master
Banco Master Crédito: Banco Master/Divulgação

São cobertas pelo fundo aplicações de renda fixa como CDBs (Certificados de Depósito Bancário), LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e LFs (Letras Financeiras), desde que respeitado o limite de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. Os investidores receberão de volta o valor que emprestaram ao Master, mas só terão os rendimentos (correção e juros) aplicados até a data de liquidação, que no dia 18 de novembro.

Enquanto esperam o pagamento há quase dois meses, investidores perdem dinheiro para a inflação do período, sem correção pela inflação ou pela Selic, o que aumentou a pressão pelo pagamento.

Segundo do FGC, a lista de credores que o fundo vai pagar não é divulgada por causa do sigilo bancário.

Leia mais

Imagem - Liquidação do Banco Master: o que acontece com quem tem CDB?

Liquidação do Banco Master: o que acontece com quem tem CDB?

A liquidação do Banco Master pelo BC representará a maior operação de resgate da história do FGC, que precisará honrar R$ 41 bilhões para cerca de 1,6 milhão de credores com depósitos e investimentos elegíveis ao pagamento da garantia (de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ).

Até então, o maior desembolso foi o do Bamerindus, em 1997, de cerca de R$ 20 bilhões em valores atuais. A avaliação é que o caso não traz risco para o sistema financeiro, uma vez que o FGC tem R$ 122 bilhões em caixa.

Para levantar recursos para suas operações, o Master vendia CDBs (Certificados de Depósito Bancário), que são assegurados pelo FGC, com remuneração acima da média do mercado.

SÃO GARANTIDOS PELO FGC:

O valor máximo coberto é de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ em cada conglomerado financeiro:

  • Depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio
  • Poupança - Depósitos a prazo, com ou sem emissão de certificado, como CDB e RDB
  • Depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos referentes a prestação de serviços de pagamento de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares
  • LC (letra de câmbio) - LH (letra hipotecária)
  • LCI (letras de crédito imobiliário)
  • LCA (letras de crédito do agronegócio)
  • LCD (letras de crédito do desenvolvimento)
  • Operações compromissadas que têm como objeto títulos emitidos, após 8 de março de 2012, por empresa ligada

Passo a passo do pagamento da garantia do FGC

Com o início dos pagamentos, os investidores precisam se manifestar para receber os valores. Pessoas físicas (CPF) devem fazer a solicitação pelo aplicativo do FGC (que é o primeiro a aparecer na busca da App Store ou da Play Store e pode ser identificado pelo mesmo símbolo do site oficial do FGC), enquanto pessoas jurídicas (CNPJ) devem realizar o procedimento pelo site da instituição.

Antes de acessar o aplicativo, é necessários que pessoas físicas realizem o cadastro básico no aplicativo.

Como posso fazer o cadastro básico?

Etapa 1 - Dados pessoais

  • Abra o aplicativo do FGC e inicie o cadastro;
  • Preencha os campos obrigatórios: nome completo, como podemos te chamar? (nome ou apelido), CPF e data de nascimento (no formato DD/MM/AAAA)
  • Após preencher todos os dados, toque em "Continuar".

Etapa 2 - Criação da senha

Crie uma senha de acesso ao aplicativo. A senha deve conter obrigatoriamente:

  • Mínimo de 8 caracteres
  • 1 letra maiúscula
  • 1 letra minúscula
  • 1 número
  • 1 caractere especial (! @ # $)

Digite a senha novamente em "Confirmar senha". Depois, toque em "Continuar" para avançar.

Etapa 3 - Cadastro do email

  • Informe seu email pessoal;
  • Digite o email novamente no campo "Confirmar o seu e-mail";
  • Marque as duas opções: "Li e concordo com as condições dos Termos de uso" e "Li e concordo com a Política de privacidade".

Após isso, toque em "Continuar".

Etapa 4 - Validação do e-mail

  • O FGC enviará um código de verificação para o e-mail cadastrado;
  • Digite o código recebido nos campos indicados;
  • Caso não receba o e-mail, toque em "Reenviar";
  • Se precisar corrigir o endereço, selecione "Alterar email".

O cadastro estará concluído. Após a validação, aparecerá a mensagem "Cadastro realizado!". Para acessar o aplicativo e suas funcionalidades, toque em "Fazer Login".

O que fazer depois do cadastro básico?

Ao finalizar o cadastro, a pessoa física poderá visualizar o valor que irá receber e, em seguida, deve assinar digitalmente um termo confirmando a solicitação do pagamento da garantia (as pessoas jurídicas também assinam o termo, enviado diretamente a elas após a análise dos documentos).

Após a assinatura, e estando tudo de acordo, o FGC efetiva o pagamento em até 48h, direto na conta de titularidade do credor.

Como cadastrar um banco como conta bancária?

Por meio do aplicativo, também é possível cadastrar a conta em que deseja receber o dinheiro quando ele for liberado. Para isso, siga o passo a passo abaixo:

  1. Após concluir o cadastro no aplicativo do FGC, acesse o menu e clique em "Meu perfil";
  2. Em seguida, vá até "Contas bancárias";
  3. Em "Instituição financeira", busque pelo seu banco ou instituição de pagamento;
  4. Selecione conta corrente e informe os dados da conta que deseja cadastrar;
  5. Pronto. A conta ficará configurada para receber a garantia quando ela for liberada.

LEIA MAIS SOBRE BANCO MASTER

Toffoli e Moraes deveriam se declarar suspeitos no caso do Banco Master, diz especialista em regulação

Radiografia do caso Banco Master pela ótica do cliente

Banco Master: qual o papel do TCU na crise?

Acareação sobre caso Master ainda pode ocorrer apesar de aparente recuo de Toffoli

Caso Master: políticos fazem novos pedidos para que atuação de Moraes seja investigada

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

dividas Bancos Renda Fixa

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais