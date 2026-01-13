FGC entra na reta final para pagar investidores do Banco Master

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 12:39
SÃO PAULO - O FGC (Fundo Garantidor de Créditos) está na reta final para realizar o pagamento de R$ 41 bilhões a investidores do Banco Master que têm direito à cobertura, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto.
O fundo e o liquidante estão em fase final de verificação da lista de credores, em um processo em que a relação de depositantes é checada pelo FGC e devolvida para o liquidante para sanar eventuais dúvidas, num vai-e-volta. A estimativa é que o FGC indenize 1,6 milhão de investidores.
Apesar de ainda não existir uma data para o pagamento da indenização, ele deve acontecer em breve, assim que ambas as partes chegarem a um consenso, afirmou essa pessoa.
O pagamento não é automático. Para receber os valores, os investidores precisam se cadastrar no aplicativo do FGC e seguir o procedimento definido pelo fundo, que vai fazer os depósitos diretamente em conta de mesma titularidade do credor cadastrada.
São cobertas pelo fundo aplicações de renda fixa como CDBs (Certificados de Depósito Bancário), LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e LFs (Letras Financeiras), desde que respeitado o limite de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. Os investidores receberão de volta o valor que emprestaram ao Master, mas só terão os rendimentos (correção e juros) aplicados até a data de liquidação, que no dia 18 de novembro.
Enquanto esperam o pagamento há quase dois meses, investidores perdem dinheiro para a inflação do período, sem correção pela inflação ou pela Selic, o que aumentou a pressão pelo pagamento.
Segundo do FGC, a lista de credores que o fundo vai pagar não é divulgada por causa do sigilo bancário.
A liquidação do Banco Master pelo BC representará a maior operação de resgate da história do FGC, que precisará honrar R$ 41 bilhões para cerca de 1,6 milhão de credores com depósitos e investimentos elegíveis ao pagamento da garantia (de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ).
Até então, o maior desembolso foi o do Bamerindus, em 1997, de cerca de R$ 20 bilhões em valores atuais. A avaliação é que o caso não traz risco para o sistema financeiro, uma vez que o FGC tem R$ 122 bilhões em caixa.
Para levantar recursos para suas operações, o Master vendia CDBs (Certificados de Depósito Bancário), que são assegurados pelo FGC, com remuneração acima da média do mercado.
SÃO GARANTIDOS PELO FGC:
O valor máximo coberto é de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ em cada conglomerado financeiro:
Com o início dos pagamentos, os investidores precisam se manifestar para receber os valores. Pessoas físicas (CPF) devem fazer a solicitação pelo aplicativo do FGC (que é o primeiro a aparecer na busca da App Store ou da Play Store e pode ser identificado pelo mesmo símbolo do site oficial do FGC), enquanto pessoas jurídicas (CNPJ) devem realizar o procedimento pelo site da instituição.
Antes de acessar o aplicativo, é necessários que pessoas físicas realizem o cadastro básico no aplicativo.
Etapa 1 - Dados pessoais
Etapa 2 - Criação da senha
Crie uma senha de acesso ao aplicativo. A senha deve conter obrigatoriamente:
Digite a senha novamente em "Confirmar senha". Depois, toque em "Continuar" para avançar.
Etapa 3 - Cadastro do email
Após isso, toque em "Continuar".
Etapa 4 - Validação do e-mail
O cadastro estará concluído. Após a validação, aparecerá a mensagem "Cadastro realizado!". Para acessar o aplicativo e suas funcionalidades, toque em "Fazer Login".
Ao finalizar o cadastro, a pessoa física poderá visualizar o valor que irá receber e, em seguida, deve assinar digitalmente um termo confirmando a solicitação do pagamento da garantia (as pessoas jurídicas também assinam o termo, enviado diretamente a elas após a análise dos documentos).
Após a assinatura, e estando tudo de acordo, o FGC efetiva o pagamento em até 48h, direto na conta de titularidade do credor.
Por meio do aplicativo, também é possível cadastrar a conta em que deseja receber o dinheiro quando ele for liberado. Para isso, siga o passo a passo abaixo:
