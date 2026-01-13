R$ 41 bilhões

FGC entra na reta final para pagar investidores do Banco Master

Quem tem direito deve se cadastrar no aplicativo do fundo e registrar uma conta para receber; dinheiro de CDBs e outras aplicações de renda fixa está sem correção há quase dois meses

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 12:39

SÃO PAULO - O FGC (Fundo Garantidor de Créditos) está na reta final para realizar o pagamento de R$ 41 bilhões a investidores do Banco Master que têm direito à cobertura, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto.

O fundo e o liquidante estão em fase final de verificação da lista de credores, em um processo em que a relação de depositantes é checada pelo FGC e devolvida para o liquidante para sanar eventuais dúvidas, num vai-e-volta. A estimativa é que o FGC indenize 1,6 milhão de investidores.

Apesar de ainda não existir uma data para o pagamento da indenização, ele deve acontecer em breve, assim que ambas as partes chegarem a um consenso, afirmou essa pessoa.

O pagamento não é automático. Para receber os valores, os investidores precisam se cadastrar no aplicativo do FGC e seguir o procedimento definido pelo fundo, que vai fazer os depósitos diretamente em conta de mesma titularidade do credor cadastrada.

Banco Master Crédito: Banco Master/Divulgação

São cobertas pelo fundo aplicações de renda fixa como CDBs (Certificados de Depósito Bancário), LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e LFs (Letras Financeiras), desde que respeitado o limite de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. Os investidores receberão de volta o valor que emprestaram ao Master, mas só terão os rendimentos (correção e juros) aplicados até a data de liquidação, que no dia 18 de novembro.

Enquanto esperam o pagamento há quase dois meses, investidores perdem dinheiro para a inflação do período, sem correção pela inflação ou pela Selic, o que aumentou a pressão pelo pagamento.

Segundo do FGC, a lista de credores que o fundo vai pagar não é divulgada por causa do sigilo bancário.

A liquidação do Banco Master pelo BC representará a maior operação de resgate da história do FGC, que precisará honrar R$ 41 bilhões para cerca de 1,6 milhão de credores com depósitos e investimentos elegíveis ao pagamento da garantia (de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ).

Até então, o maior desembolso foi o do Bamerindus, em 1997, de cerca de R$ 20 bilhões em valores atuais. A avaliação é que o caso não traz risco para o sistema financeiro, uma vez que o FGC tem R$ 122 bilhões em caixa.

Para levantar recursos para suas operações, o Master vendia CDBs (Certificados de Depósito Bancário), que são assegurados pelo FGC, com remuneração acima da média do mercado.

SÃO GARANTIDOS PELO FGC:

O valor máximo coberto é de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ em cada conglomerado financeiro:

Depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio

Poupança - Depósitos a prazo, com ou sem emissão de certificado, como CDB e RDB

Depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos referentes a prestação de serviços de pagamento de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares

LC (letra de câmbio) - LH (letra hipotecária)

LCI (letras de crédito imobiliário)

LCA (letras de crédito do agronegócio)

LCD (letras de crédito do desenvolvimento)

Operações compromissadas que têm como objeto títulos emitidos, após 8 de março de 2012, por empresa ligada

Passo a passo do pagamento da garantia do FGC

Com o início dos pagamentos, os investidores precisam se manifestar para receber os valores. Pessoas físicas (CPF) devem fazer a solicitação pelo aplicativo do FGC (que é o primeiro a aparecer na busca da App Store ou da Play Store e pode ser identificado pelo mesmo símbolo do site oficial do FGC), enquanto pessoas jurídicas (CNPJ) devem realizar o procedimento pelo site da instituição.

Antes de acessar o aplicativo, é necessários que pessoas físicas realizem o cadastro básico no aplicativo.

Como posso fazer o cadastro básico?

Etapa 1 - Dados pessoais

Abra o aplicativo do FGC e inicie o cadastro;

Preencha os campos obrigatórios: nome completo, como podemos te chamar? (nome ou apelido), CPF e data de nascimento (no formato DD/MM/AAAA)

Após preencher todos os dados, toque em "Continuar".

Etapa 2 - Criação da senha

Crie uma senha de acesso ao aplicativo. A senha deve conter obrigatoriamente:

Mínimo de 8 caracteres

1 letra maiúscula

1 letra minúscula

1 número

1 caractere especial (! @ # $)

Digite a senha novamente em "Confirmar senha". Depois, toque em "Continuar" para avançar.

Etapa 3 - Cadastro do email

Informe seu email pessoal;

Digite o email novamente no campo "Confirmar o seu e-mail";

Marque as duas opções: "Li e concordo com as condições dos Termos de uso" e "Li e concordo com a Política de privacidade".

Após isso, toque em "Continuar".

Etapa 4 - Validação do e-mail

O FGC enviará um código de verificação para o e-mail cadastrado;

Digite o código recebido nos campos indicados;

Caso não receba o e-mail, toque em "Reenviar";

Se precisar corrigir o endereço, selecione "Alterar email".

O cadastro estará concluído. Após a validação, aparecerá a mensagem "Cadastro realizado!". Para acessar o aplicativo e suas funcionalidades, toque em "Fazer Login".

O que fazer depois do cadastro básico?

Ao finalizar o cadastro, a pessoa física poderá visualizar o valor que irá receber e, em seguida, deve assinar digitalmente um termo confirmando a solicitação do pagamento da garantia (as pessoas jurídicas também assinam o termo, enviado diretamente a elas após a análise dos documentos).

Após a assinatura, e estando tudo de acordo, o FGC efetiva o pagamento em até 48h, direto na conta de titularidade do credor.

Como cadastrar um banco como conta bancária?

Por meio do aplicativo, também é possível cadastrar a conta em que deseja receber o dinheiro quando ele for liberado. Para isso, siga o passo a passo abaixo:

Após concluir o cadastro no aplicativo do FGC, acesse o menu e clique em "Meu perfil"; Em seguida, vá até "Contas bancárias"; Em "Instituição financeira", busque pelo seu banco ou instituição de pagamento; Selecione conta corrente e informe os dados da conta que deseja cadastrar; Pronto. A conta ficará configurada para receber a garantia quando ela for liberada.

