Radiografia do caso Banco Master pela ótica do cliente

caso do Banco Master expõe uma fragilidade que muitos investidores só percebem quando o problema já está instalado: confiar exclusivamente no intermediário financeiro não elimina riscos. Apenas os desloca. E, quando algo falha, o investidor costuma ser o último a receber respostas.

Chama atenção o fato de grandes corretoras e bancos terem comercializado títulos do Banco Master mesmo diante de indicadores que exigiam cautela. O investidor busca essas instituições justamente para estar em um ambiente conservador, com análise técnica e proteção. Ainda assim, acabou exposto a um cenário de insegurança jurídica e incerteza sobre o recebimento de seus recursos.

Outro ponto sensível são os incentivos envolvidos. As comissões pagas pela distribuição desses títulos eram significativamente superiores às praticadas em outros produtos de investimento. Isso levanta questionamentos legítimos sobre conflitos de interesse e sobre o real alinhamento entre quem oferece o produto e quem investe.

Do ponto de vista econômico, o impacto é expressivo. Estima-se que cerca de R$ 40 bilhões estejam envolvidos, pertencentes a investidores que, até agora, não tiveram acesso aos valores via Fundo Garantidor de Créditos (FGC) . O FGC tem a responsabilidade de devolver até R$ 250 mil por CPF em títulos de renda fixa, mas, até o momento, não houve pagamentos. O investidor segue sem informações claras.

O cenário se agrava com a instabilidade institucional. Enquanto o Banco Central decretou a liquidação do banco, surgiram movimentos no Tribunal de Contas da União tentando reverter essa decisão. Paralelamente, o Supremo Tribunal Federal determinou sigilo sobre investigações relacionadas ao caso. O resultado é um ambiente de total insegurança para quem tem recursos envolvidos.

Relatos de investidores revelam falta de comunicação, ausência de orientações e até silêncio por parte de assessores e corretoras. Pessoas físicas, muitas delas conservadoras, ficaram sem acesso a informações básicas sobre seus próprios ativos.

Fachada do Banco Master Crédito: Banco Master/Divulgação

O caso do Banco Master deixa lições importantes. Renda fixa não é sinônimo de risco zero. Fora do Tesouro Direto, todo investimento envolve risco. Confiar apenas na marca da instituição não é mais suficiente. É fundamental avaliar quem oferece o produto, a saúde financeira da empresa emissora e acompanhar os resultados ao longo do tempo.