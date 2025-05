Carro conceito

Em baixa na China, Audi estreia marca em letras maiúsculas e apresenta novo elétrico

Modelo E5 Sportback foi revelado na última semana, durante o Salão do Automóvel de Xangai; carro será novo utilitário esportivo puramente elétrico

Publicado em 29 de abril de 2025 às 18:03 - Atualizado há 2 dias

O SUV marca a estreia oficial da nova identidade da montadora no país, com a identificação AUDI - em caixa alta e sem os tradicionais quatro anéis Crédito: AUDI/Divulgação

(Xangai, China) A Audi apresentou na última semana, no Salão do Automóvel de Xangai, o E5 Sportback, novo utilitário esportivo puramente elétrico. O modelo foi desenvolvido com exclusividade para o mercado chinês. O SUV marca a estreia oficial da nova identidade da montadora no país, com a identificação AUDI - em caixa alta e sem os tradicionais quatro anéis. É como se fosse uma nova divisão da montadora, que faz parte do grupo VW.>

Com perfil fastback e visual de linhas futuristas, o E5 Sportback foi projetado sobre uma plataforma desenvolvida em parceria com a chinesa SAIC, mirando o público jovem e digitalizado.>

A fabricante afirma que o modelo combina o DNA de engenharia da Audi com o ecossistema digital chinês, numa tentativa de atender consumidores locais que buscam conectividade e inovação.>

A mudança visual é interpretada como uma tentativa da montadora de iniciar uma nova fase na China Crédito: AUDI/Divulgação

O SUV tem 4,88 metros de comprimento, 1,95 metro de largura e 1,47 metro de altura. A autonomia máxima declarada é de 770 quilômetros, com potência de até 579 kW (776 cv). A configuração e o posicionamento do carro indicam uma estratégia voltada a disputar espaço com rivais locais que têm dominado o segmento de elétricos premium.>

>

A nova marca AUDI já havia sido anunciada previamente, mas sua primeira aparição diante do público ocorreu agora em Xangai. A mudança visual é interpretada como uma tentativa da montadora de iniciar uma nova fase na China, maior mercado automotivo do mundo e peça-chave nas metas globais da empresa.>

A estreia acontece em um momento de retração para a Audi no país Crédito: AUDI/Divulgação

A estreia acontece em um momento de retração para a Audi no país. A exemplo de outras marcas que integram o grupo Volkswagen - como Porsche e Skoda -, a montadora enfrenta queda nas vendas, pressionada pela concorrência de fabricantes chinesas, que avançam com modelos elétricos mais baratos e equipados com tecnologias locais.>

Fabricantes europeus, especialmente os alemães, vêm enfrentando dificuldades para manter a demanda por veículos de luxo na China, onde a recuperação econômica do setor ainda é incerta. As marcas locais têm ganhado espaço rapidamente, adaptando-se mais rápido às preferências digitais do consumidor chinês e oferecendo produtos com melhor custo-benefício.>

O SUV tem 4,88 metros de comprimento, 1,95 metro de largura e 1,47 metro de altura Crédito: AUDI/Divulgação

Diante desse cenário, a Volkswagen também aproveitou o Salão de Xangai para lançar três novos modelos direcionados ao mercado chinês, numa tentativa de reverter a tendência de queda e reconectar-se com o consumidor local.>

A estratégia inclui o reforço de parcerias com fabricantes locais, como a própria SAIC, e o desenvolvimento de produtos com maior foco em conectividade, design e alto desempenho elétrico.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta