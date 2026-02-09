Atenção, folião!

Carnaval é feriado ou ponto facultativo? Veja os direitos do trabalhador

Advogado explica quando há pagamento em dobro, compensação e desconto de falta; remuneração em dobro depende de lei local, acordo coletivo ou decisão da empresa

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:20

SÃO PAULO - O carnaval, comemorado em 2026 nos dias 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira), não é feriado nacional no Brasil. Isso significa que o trabalhador só tem direito automático à folga se houver feriado estadual ou municipal, previsão em acordo ou convenção coletiva ou liberação concedida pela própria empresa.

Fora dessas situações, o empregador pode exigir o expediente normal, sem pagamento extra, segundo Henrique Abrantes, advogado trabalhista do VLF Advogados. "Se não for feriado (por exemplo, apenas 'ponto facultativo' na cidade, ou mera tradição), não existe adicional legal automático, e vale o que estiver previsto em norma coletiva, política interna ou ajuste entre as partes", diz.

Carnaval em Guarapari em março de 2025 Crédito: Fabrício Brambati

Um exemplo de exceção é o Rio de Janeiro, que tem feriado estadual na terça-feira de carnaval. No Espírito Santo, a data é considerada ponto facultativo de acordo com o Decreto nº 124‑S, publicado no Diário Oficial em 23 de janeiro de 2026. Com isso, servidores públicos estaduais não essenciais poderão ter folga, conforme decreto estadual. O mesmo ocorre em Vitória, segundo Decreto nº 25.991/2025.

O ponto facultativo é uma decisão administrativa que permite à empresa escolher se mantém ou não o funcionamento. Ou seja, não há qualquer obrigatoriedade de folga remunerada ou pagamento de adicional no salário. Já o feriado obriga a suspensão das atividades, com exceção de setores autorizados a operar.

"A decisão de conceder folga nesses dias é uma liberalidade do empregador. No entanto, essa regra geral possui exceções importantes, e o tratamento pode variar entre empregados do setor privado e servidores públicos. Para os trabalhadores regidos pela CLT, o ponto facultativo não é considerado feriado oficial, portanto, a empresa não é obrigada a conceder folga remunerada", explica o advogado Cristiano Cavalcanti, especialista em Direito do Trabalho.

Empresas podem adotar banco de horas ou compensação para conceder folgas durante o carnaval, desde que isso esteja formalmente ajustado e respeite a legislação e as normas coletivas. Nesses casos, as horas não trabalhadas podem ser compensadas posteriormente.

Leia mais Governo divulga calendário de feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

No caso do vale-transporte, a regra é que o benefício se destina ao deslocamento entre casa e trabalho. Se não houve expediente, é comum que a empresa não forneça o vale daquele dia ou faça ajustes quando o pagamento é antecipado. Outros benefícios seguem as regras internas ou coletivas e dependem se houve ou não falta justificada.

Quem falta ao trabalho sem autorização para aproveitar o Carnaval pode ter o dia descontado. "A falta pode gerar advertência ou até mesmo punição disciplinar dependendo da política da empresa e da frequência do comportamento", afirma Abrantes.

Mesmo em feriado local, o trabalhador pode ser escalado em atividades autorizadas a funcionar nesses dias -como saúde, transporte, segurança, indústria e serviços funerários. Nesses casos, a empresa deve garantir pagamento em dobro ou folga compensatória, além de respeitar as normas coletivas.

Mudanças na escala de trabalho por causa do carnaval são permitidas, mas o empregado deve ser avisado com antecedência, geralmente de ao menos 48 horas. "Alterações mais complexas devem ser discutidas com o trabalhador ou através de negociação coletiva."

Para quem trabalha em regime 12x36, os direitos no carnaval dependem do acordo individual ou coletivo que institui essa jornada. Na ausência de regra específica sobre feriados, explica Abrantes, aplica-se a Súmula 444 do TST (Tribunal Superior do Trabalho), que determina o pagamento em dobro dos feriados trabalhados.

"É comum que convenções ou acordos coletivos tragam regra específica para o Carnaval. A orientação mais segura é verificar a lei local do município ou do estado onde o trabalho é prestado e a norma coletiva da categoria", diz o especialista, que sugere entrar nos sites dos sindicatos e procurar áreas específicas onde são divulgados os acordos e convenções coletivas vigentes.

"O trabalhador pode ainda negociar individualmente folga ou compensação, desde que tenha o apoio da empresa e esteja dentro dos limites legais."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta