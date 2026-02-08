Disputa acirrada

Carnaval de Vitória 2026: como foram os desfiles das escolas na 2ª noite

Entre a noite de sábado (7) e a madrugada de domingo (8), desfilaram pela avenida Rosas de Ouro, Unidos da Piedade, Independente de Boa Vista, Chegou o Que Faltava e Andaraí

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 09:22

Atual campeão, a Boa Vista se apresentou com fantasias repleta de detalhes e cores no Sambão do Povo Crédito: Vitor Jubini

O Sambão do Povo recebeu, entre a noite de sábado (7) e a madrugada deste domingo (8), mais cinco escolas nos desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. Pela avenida, compartilhando história, brilho e alegria, passaram Rosas de Ouro, Unidos da Piedade, a atual campeã Independente de Boa Vista, Chegou o Que Faltava e Andaraí.

Com a nova organização dos desfiles, o Grupo Especial passou a ser composto por 10 escolas que se dividiram em dois dias de apresentação. Entre a noite de sexta-feira (6) e a madrugada de sábado (7), Pega no Samba, Novo Império, Unidos de Jucutuquara, Mocidade Unida da Glória (MUG) e Imperatriz do Forte abriram os desfiles do carnaval capixaba. A apuração das notas que vai definir a campeã de 2026 será realizada na próxima quarta-feira (11).

Confira o que cada uma das escolas levou para a avenida na segunda noite de desfiles.

Rosas de Ouro

Confira o desfile da Escola de Samba Rosas de Ouro no Carnaval 2026 1 de 30

A Rosas de Ouro abriu a segunda noite de desfiles com o enredo, assinado pelo carnavalesco Robson Goulart, “Cricaré das origens - O Brasil que nasce em São Mateus”, homenageando os nativos do Norte do Espírito Santo, que viviam às margens do Rio Cricaré. A apresentação uniu a memória de luta e resistência dos povos africanos e indígenas que viviam na região, além de celebrar figuras da história, como a princesa Zacimba Gaba e Benedito Meia-Légua

A escola azul e amarela foi fundada em 1984, na Serra. Este ano, retornou ao Grupo Especial.

Unidos da Piedade

Confira o desfile da Escola de Samba Unidos da Piedade no Carnaval 2026 1 de 30

Uma das escolas mais tradicionais do carnaval, a Unidos da Piedade foi a segunda a se apresentar no Sambão. A agremiação dedicou o enredo "O Canto Livre de Papo Furado" a um dos símbolos do samba capixaba, Edson Papo Furado, com a proposta de reverenciar a trajetória do intérprete, relacionando a história dele ao crescimento do quilombo da Piedade.

Aos 24 minutos do desfile, uma pane no sistema de sonorização no entorno do Sambão, provocando uma paralisação de quase 40 minutos. Após o problema ter sido solucionado, a agremiação conseguiu prosseguir com a apresentação.

Fundada em 1955, no bairro Piedade, em Vitória, a agremiação verde, branca e vermelha conta com 14 vconquistas no Grupo Especial, sendo a maior campeã do carnaval capixaba. Este ano, vai em busca do 15° título, para encerrar um jejum de 40 anos, sob a presidência do professor Jocelino e criação do carnavalesco Vanderson César.

Independente de Boa Vista

Confira o desfile da Boa Vista no Carnaval de Vitória 2026 1 de 28

A terceira agremiação a desfilar foi a atual campeã do carnaval capixaba, a Independente de Boa Vista, que apresentou o enredo "João do Congo – A voz que dança nas folhas da resistência", que destaca o congo como estilo musical e expressão cultural tradicional do Espírito Santo. Assinado pelo carnavalesco Cahe Rodrigues, o desfile representou a manifestação cultural como um sistema vivo de memória, fé e resistência, moldada na travessia forçada dos povos africanos. Mostrou ainda o encontro com os saberes indígenas e as devoções populares.

No coração do enredo, a figura de João Bananeira despontou como símbolo da identidade coletiva celebrada pela escola. Brincante e irreverente, mas também carregado de significado político, o personagem ocupa as ruas como território de liberdade, transformando a festa em afirmação cultural e a alegria em ato de resistência. Fundada em 1975, no bairro Itaquari, em Cariacica, a agremiação mira o 8° título, e terminou o desfile com a arquibancada gritando "É campeã".

Chegou o Que Faltava

Confira o desfile da Chegou o que Faltava no Carnaval 2026 1 de 27

A Chegou o que Faltava deu sequência aos desfiles com uma apresentação cheia de ancestralidade e espiritualidade. Com o enredo "Orí - Sua Cabeça é Seu Guia", o tema central da escola foi o Orí, inspirado na cosmovisão iorubá. Nas religiões afro-brasileiras, o Orí é mais do que uma parte do corpo, sendo considerado o guia interior, guardião da memória e intuição, e a "assinatura única" de cada ser humano.

O enredo destacou o Orí como um fundamento da cultura e visão Iorubá, representando o centro espiritual, mental, emocional e físico, além de ser o responsável por orientar escolhas e destinos. O carro de som teve uma mudança no comando antes do desfile, com o intérprete oficial Igor Viana sendo substituído por Vinicius Moraes.

Fundada em 1975, no bairro Goiabeiras, em Vitória, a escola se apresentou sob a criação do carnavalesco Roberto Monteiro.

Andaraí

Confira o desfile da Andaraí no Carnaval 2026 1 de 20

Considerada a agremiação mais antiga em atividade no Espírito Santo, a Andaraí voltou a integrar o Grupo Especial do carnaval capixaba este ano e foi a última a se apresentar no Sambão do Povo, já no início da manhã deste domingo (8). A escola de samba levou sua própria trajetória para a avenida com o enredo "01/12/1946", em alusão ao dia de sua fundação, celebrando a ancestralidade, a comunidade e a identidade que sustentam suas quase oito décadas de existência.

Na última semana, um dos carros foi danificado por conta das chuvas na Grande Vitória. A escola conseguiu reverter o problema a tempo.

O enredo destacou o território do Mulembá, hoje bairro Santa Martha, exaltando o futebol de várzea, a batucada, a fé popular e o batismo verde e rosa como pilares de sua identidade. O samba buscou fazer uma retrospectiva até os dias atuais. A escola nasceu em Vitória e se apresentou com criação do carnavalesco Alex Santiago.

