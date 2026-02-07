Home
Carnaval de Vitória 2026: veja em vídeo o resumo da 1ª noite de desfiles

Cinco escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória atravessaram a passarela do samba com muito brilho, animação e alegria

Redação de A Gazeta

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 12:39

Muito brilho, animação e alegria marcaram a sexta-feira (6), primeira noite de desfiles das escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. Cinco agremiações passaram pelo Sambão do Povo, agitando o público com enredos que tratam de ancestralidade, espiritualidade e também que fazem homenagens a figuras importantes da história. Na avenida, Pega no Samba, Novo Império, Unidos de Jucutuquara, Mocidade Unida da Glória (MUG) e Imperatriz do Forte fizeram um espetáculo. Confira no vídeo acima.

Neste sábado (7), segundo dia de folia, será a vez de Rosas de Ouro, Unidos da Piedade, Independente de Boa Vista, Chegou o Que Faltava e Andaraí fazerem a festa. 

