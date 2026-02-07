Imagens

Carnaval de Vitória: Pega no Samba homenageia Caboclo Sete Flechas

A natureza foi elemento central da apresentação do Pega no Samba, primeira escola a pisar no Sambão do Povo na sexta-feira (6), valorizando rios, florestas, ventos e animais

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 07:45

Pega no Samba Crédito: Ricardo Medeiros

Abrindo as apresentações da primeira noite dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, o Pega no Samba entrou no Sambão do Povo com uma homenagem a uma entidade afro-indígena. Com o enredo “Okê, Caboclo Sete Flechas – Guardião Ancestral da Natureza", criação do carnavalesco Jorge Mayko, a agremiação escolheu dar destaque a essa figura devido a sua essência popular e espiritual.

O Caboclo Sete Flechas é uma entidade que representa a sabedoria da mata, a força dos povos originários e o equilíbrio entre o ser humano e a natureza. Suas flechas simbolizam caminhos, proteção, cura e ensinamento, apontando para a necessidade de preservação ambiental e de respeito às tradições ancestrais que formam a identidade brasileira.

A escola de samba levou um desfile reafirmando a identidade popular, comunitária e ancestral, usando o carnaval como espaço de fé e celebração. A natureza também foi elemento central da apresentação, valorizando rios, florestas, ventos e animais. Esses elementos foram retratados como morada dos encantados, expressando a conexão espiritual entre o mundo material e o sagrado com o próprio Caboclo.

De volta este ano à elite do carnaval capixaba, o Pega no Samba foi fundada em 1976, no bairro Consolação, em Vitória.

