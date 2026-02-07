Home
Novo Império leva espiritualidade ao Sambão com o enredo “Aruanayê”

Com assinatura de Osvaldo Garcia, a escola exaltou Aruanayê como símbolo da Mãe Terra e da sabedoria ancestral, em um desfile que transformou natureza, memória e resistência em poesia na avenida

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 07:51

Novo Império
Novo Império levou para a avenida uma narrativa lúdica e simbólica de celebração ao poder ancestral. Crédito: Ricardo Medeiros

Uma das escolas de samba mais tradicionais do Carnaval de Vitória, a Novo Império foi a segunda agremiação a entrar no Sambão do Povo para a primeira noite de desfiles do Grupo Especial. Com uma apresentação que uniu espiritualidade, natureza e os mitos, apresentou o enredo "Aruanayê - guardiãs dos mistérios ancestrais", levando para a avenida uma narrativa lúdica e simbólica de celebração ao poder ancestral.

Sob criação do carnavalesco Osvaldo Garcia, a história destaca Aruanayê, uma figura feminina que representa a guardiã da sabedoria, da cura e da continuidade da vida. Essa personagem que dá nome ao enredo simboliza a Mãe Terra, corpo que dança, protege e resiste. Durante o desfile, as alas da Novo Império mostraram que raízes, rios, florestas, animais e astros dialogam como forças vivas, transformando memória em legado e dor em aprendizado.

A proposta da apresentação foi construir uma mitologia original, na qual mulheres guardiãs do saber ancestral se conectam pelos elementos da natureza, pela força da lua cheia e pelo respeito às tradições, valorizando a espiritualidade como o que mantém equilíbrio e resistência. A agremiação apostou na força da ancestralidade feminina e na poesia do sagrado para construir um desfile que não se limita à história factual, mas propõe reflexão, encantamento e renovação. 

A escola enfrentou imprevistos antes de entrar na avenida. Durante o sinal amarelo, houve problemas no carro de som e foi necessário reiniciar o aquecimento, o que atrasou o início do desfile. Além disso, parte dos adereços da bateria não chegou a tempo, e os ritmistas precisaram desfilar sem a parte superior do figurino.

Nascida a partir da união de foliões dos bairros Santo Antônio, Vila Rubim e Caratoíra, em Vitória, a Novo Império acumula 7 títulos no Grupo Especial, com vitórias nos anos de 1978, 1980, 1985, 1987, 1988, 1989 e 2022.

