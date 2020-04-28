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Renda emergencial

Caixa paga auxílio para mais 5,1 milhões e tem nova leva de saque em dinheiro

Até a noite desta segunda-feira (27), 48,5 milhões de cidadãos já se cadastraram para recebimento do benefício. Saque em dinheiro está liberado para quem nasceu em março e abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 07:40

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 07:40

Data: 09/04/2020 - ES - Vitória - Agência da Caixa Econômica Federal da Avenida Pricensa Isabel, em Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Agência da Caixa Econômica Federal da Avenida Pricensa Isabel, em Vitória - Editoria: Cidades Crédito: Fernando Madeira
A Caixa disponibilizará mais R$ 3,6 bilhões do Auxílio Emergencial para 5,1 milhões de beneficiários nesta terça-feira (28). Deste total, R$ 2,1 bilhões já disponibilizados pelo Ministério da Cidadania serão destinados para mais 3,26 milhões do total de elegíveis que se inscreveram pelo aplicativo Caixa | Auxílio Emergencial e pelo site auxilio.caixa.gov.br. Mais de R$ 1,7 bilhão serão creditados em contas da CAIXA e R$ 341.409.600 em contas de outros bancos.
Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do Auxílio Emergencial do governo federal, o total de pessoas que tiveram o benefício creditado pela Caixa somam 44,3 milhões, num total de R$ 31,3 bilhões. Dentre os inscritos pelo app/site, 15,2 milhões já receberam o auxílio e totalizarão 18,4 milhões de pessoas com esse novo pagamento.
Até a noite desta segunda-feira (27), 48,5 milhões de cidadãos já se cadastraram para recebimento do benefício. O site auxilio.caixa.gov.br superou a marca de 406,2 milhões de visitas e a central exclusiva 111 registra mais de 90,6 milhões de ligações. O aplicativo Auxílio Emergencial CAIXA soma 63,8, milhões de downloads e o aplicativo CAIXA Tem, para movimentação da poupança digital, supera 52,7 milhões de downloads.
Beneficiários com poupança na CAIXA e público Bolsa Família:
A CAIXA esclarece que os beneficiários do Auxílio Emergencial que receberam o crédito em poupança da CAIXA podem movimentar o valor digitalmente pelo Internet Banking ou mesmo utilizando o cartão de débito em suas compras. Aqueles que receberam o crédito por meio da Poupança Digital CAIXA podem pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras, bem como fazer transferências para outros bancos por meio do aplicativo CAIXA Tem.

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Os beneficiários do Bolsa Família elegíveis para receber o auxílio receberão o crédito no mesmo calendário e na mesma forma do benefício regular. Segue o calendário dos próximos pagamentos para este público:

CALENDÁRIO DE SAQUE EM DINHEIRO

  • 27 de abril  nascidos em janeiro e fevereiro
  • 28 de abril  nascidos em março e abril
  • 29 de abril  nascidos em maio e junho
  • 30 de abril  nascidos julho e agosto
  • 04 de maio  nascidos em setembro e outubro
  • 05 de maio  nascidos em novembro e dezembro

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