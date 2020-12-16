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Autorização

Bolsonaro edita decreto que autoriza liquidação da estatal do 'chip do boi'

O decreto determina a absorção por organizações sociais (OS) das suas atividades direcionadas à pesquisa científica

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 12:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 12:57
Presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da República, Jair Bolsonaro, autoriza a liquidação do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec) Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro editou decreto nesta quarta-feira (16) que autoriza a liquidação do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), empresa que ficou conhecida como estatal do "chip do boi". A dissolução da empresa havia sido aprovada em junho pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), colegiado formado por ministérios e bancos públicos, além da Presidência da República, mas dependia do decreto do presidente.
O decreto determina a absorção por organizações sociais (OS) das suas atividades direcionadas à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação em microeletrônica. Para isso, será feito um chamamento público em seis meses.
De acordo com a secretaria-geral da Presidência da República, estudos mostraram que a liquidação da empresa seria a "alternativa adequada" para otimizar o gasto público e representará uma redução de despesas de R$ 80,5 milhões.

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"A análise do cenário econômico-financeiro da empresa revelou que, nos próximos exercícios, esta continuaria a depender dos aportes da União para se sustentar financeiramente. Para isso seriam necessárias reestruturações relevantes de forma a aumentar sua geração de caixa e consequentemente gerar valor para o ativo", informou.
Ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, a Ceitec foi criada em 2008 e produz dispositivos microeletrônicos e de chips para identificação e rastreamento de produtos, medicamentos e animais.
A fábrica da Ceitec fica em Porto Alegre e tinha 183 empregados em março. Ela é uma das empresas dependentes do Tesouro Nacional, ou seja, precisa de recursos do Orçamento federal para bancar despesas de custeio e com pessoal - registrou prejuízo de R$ 23,9 milhões em 2017; R$ 49,6 milhões em 2016; e R$ 31,2 milhões em 2015.

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