É menos ruim inflação do que desabastecimento, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração da nova ponte sobre o rio Guaíba, em Porto Alegre (RS)

"Se o homem do campo tivesse ficado em casa, teria sido ruim para o país. Sabemos que a fome é uma péssima conselheira", disse o presidente.

O presidente afirmou ainda que o país está "vendo um finalzinho de pandemia". "Nosso governo, levando em conta outros países do mundo, foi o que melhor se saiu no tocante a economia", disse, citando o auxílio emergencial e ajuda a Estados e municípios.