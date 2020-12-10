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Preços nas alturas

É menos ruim inflação do que desabastecimento, diz Bolsonaro

Presidente citou 'aumento anormal' de alguns produtos e afirmou ainda que o país está 'vendo um finalzinho de pandemia'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 16:13

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 16:13

O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração da nova ponte sobre o rio Guaíba, em Porto Alegre (RS)
O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração da nova ponte sobre o rio Guaíba, em Porto Alegre (RS) Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse na manhã desta quinta-feira (10) que é preferível ter inflação que desabastecimento no país. "É melhor ou menos ruim ter inflação do que desabastecimento", disse em evento de inauguração da nova ponte sobre o rio Guaíba, em Porto Alegre (RS).
"Se o homem do campo tivesse ficado em casa, teria sido ruim para o país. Sabemos que a fome é uma péssima conselheira", disse o presidente.

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"Tivemos aumento anormal em alguns produtos", disse Bolsonaro, citando arroz e soja, como exemplos. 
O presidente afirmou ainda que o país está "vendo um finalzinho de pandemia". "Nosso governo, levando em conta outros países do mundo, foi o que melhor se saiu no tocante a economia", disse, citando o auxílio emergencial e ajuda a Estados e municípios.

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