No ano da pandemia, transporte por aplicativo fica 17% mais caro

Manifestação de motoristas de aplicativos por melhores condições de trabalho Crédito: Fernando Madeira

O transporte por aplicativo se popularizou no mundo e também na Grande Vitória , competindo com os coletivos. Assim como cresce, porém, o número de usuários adeptos as viagens oferecidas pelos apps, principalmente por causa da pandemia do novo coroanvírus , avança também o custo do serviço.

Em média, a i nflação do transporte ficou em 0,86%, puxado pela comodidade oferecida pelos apps. No Espírito Santo, o atendimento se popularizou com o Uber até ganhar novas companhias, como a 99 e o V1.

Serviços de transporte escolar e de ônibus intermunicipal, como o Transcol, mantiveram-se estáveis. Uma leve alta foi observada em novembro no preço das passagens de viagens interestaduais, 0,33%, mas o aumento não foi decisivo para pressionar a média de crescimento de preços no setor.

Em novembro, segundo o IBGE, a gasolina também avançou de preço, com alta de 0,65%. Mas no ano, o produto apresentou retratação de 7,46% no valor de venda no mercado local. A queda foi influenciada pelas medidas de isolamento social no combate ao coronavírus, que culminaram em uma menor circulação de carros nas cidades capixabas.