No ano da pandemia, transporte por aplicativo fica 17% mais caro

O transporte por aplicativo se popularizou no mundo e também na Grande Vitória, competindo com os coletivos. Assim como cresce, porém, o número de usuários adeptos as viagens oferecidas pelos apps, principalmente por causa da pandemia do novo coroanvírus, avança também o custo do serviço.
Dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mostram que só em novembro o preço subiu 12,29% na Região Metropolitana. No ano, a alta já chega a 17,63%, de acordo com o indicador calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em média, a inflação do transporte ficou em 0,86%, puxado pela comodidade oferecida pelos apps. No Espírito Santo, o atendimento se popularizou com o Uber até ganhar novas companhias, como a 99 e o V1.
Serviços de transporte escolar e de ônibus intermunicipal, como o Transcol, mantiveram-se estáveis. Uma leve alta foi observada em novembro no preço das passagens de viagens interestaduais, 0,33%, mas o aumento não foi decisivo para pressionar a média de crescimento de preços no setor.
Em novembro, segundo o IBGE, a gasolina também avançou de preço, com alta de 0,65%. Mas no ano, o produto apresentou retratação de 7,46% no valor de venda no mercado local. A queda foi influenciada pelas medidas de isolamento social no combate ao coronavírus, que culminaram em uma menor circulação de carros nas cidades capixabas.
Outro setor afetado pela crise causada pela pandemia foi o aéreo. Apesar da retomada dos voos nos últimos meses, o preço da passagem de avião ficou com deflação de 5,77% em novembro. No ano, a contratação chega a 43,16%.