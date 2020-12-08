Alimentos puxam preços na Grande Vitória; inflação atinge 0,97%

Batata-inglesa foi o alimento que ficou mais caro em novembro, segundo o IBGE Crédito: Freepik

A pesquisa mostra que os alimentos são os responsáveis pelo aumento acima da média nacional, que ficou em 0,89%. No país, o IPCA é o maior para novembro em cinco anos.

Somente o grupo alimentos e bebidas apresentou aceleração de 3,12% em novembro nas principais cidades do Espírito Santo. No ano, o setor acumula variação positiva de de 17,29%, enquanto o índice geral ficou em 3,68%.

Em novembro, entre os alimentos com maior pressão nos preços estão a batata inglesa (56,53%), o tomate (35,29%), o inhame (24,26%), a cenoura (16,62%), o alface (18,84%), laranja-pera (12,02%), ovo de galinha (8,76%), pá (7,39%), capa de filé (7,39%), acém (7,1% ) e alcatra (7,02%).

O arroz e o óleo de soja que se tornaram os vilões da cesta básica neste ano apresentaram, respectivamente, alta de 5,62% e 4,24%, de acordo com o IBGE. No ano, os dois itens ficaram 75,22% e 95,14% mais caros, respectivamente. Para quem come fora de casa, a inflação também está pesando no bolso. A alta nos preços atingiu 7,72%, como mostra o IPCA.

A trajetória da inflação mostra uma grande oscilação com períodos de baixas e altas. Agosto foi a última vez que o Estado teve dado quase estável, com uma leve queda de 0,03%.

Na Grande Vitória, todos os grupos pesquisados pelo IBGE apresentaram resultados avanço, entre esses habitação (0,90%), transportes (0,86%), artigos de residência (0,78%) e vestuário (0,31%).

DADOS NO PAÍS

No país, conforme mostra o levantamento, o IPCA em 0,86% é o maior resultado para um mês de novembro desde 2015, quando o indicador foi de 1,01%. No ano, o indicador acumula alta de 3,13% e, em 12 meses, de 4,31%, acima dos 3,92% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em novembro de 2019, o indicador havia ficado em 0,51%.

O cenário é parecido com o que temos visto nos últimos meses, em que o grupo de alimentos e bebidas continua impactando bastante o resultado. Dentro desse grupo, os componentes que mais têm pressionado são as carnes, que nesse mês tiveram uma alta de mais de 6%, a batata-inglesa, que subiu quase 30% e o tomate, com alta de 18,45%, explica o gerente da pesquisa, Pedro Kislanov.

Além desses alimentos, outros produtos importantes na cesta das famílias também tiveram alta, como o arroz (6,28%) e o óleo de soja (9,24%). Com isso, o grupo de alimentos e bebidas variou 2,54%. Outras variações positivas foram da cerveja (1,33%) e do refrigerante e água mineral (1,05%) consumidos fora do domicílio, que tiveram queda em outubro.

Maio foi o último mês em que tivemos deflação, uma queda de 0,38%. Desde junho temos variações positivas e a de novembro é a mais alta do ano. O que tem influenciado mais nos últimos meses é a alta dos alimentos, que pode ser explicada por dois fatores: por um lado, há o aumento da demanda, sustentada pelos auxílios concedidos pelo governo e, por outro, a restrição de ofertas no mercado doméstico em um contexto de câmbio mais alto, que estimula as exportações, explica Kislanov.

A alta nos preços atingiu todas as 16 regiões pesquisadas no IPCA. O maior resultado ficou com Goiânia (1,41%), impactado principalmente pela variação positiva das carnes (9,11%) e da energia elétrica (3,69%). O menor foi registrado em Brasília (0,35%), influenciado pela queda nos preços da gasolina (-0,68%).