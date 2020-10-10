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Inflação

Preços do arroz e do óleo têm maior alta na Grande Vitória desde 2014

Indicador que mede a inflação disparou 0,83% em setembro na região metropolitana  acima da média nacional, que ficou em 0,64%  puxado por gastos com alimentação, que alcançaram maior patamar desde o início da série histórica do IBGE

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 06:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2020 às 06:30
Supermercado
Encher o carrinho do supermercado está pesando mais no bolso Crédito: Freepik
Os gastos com alimentação em domicílio dispararam na Grande Vitória. A inflação para o segmento alcançou o maior patamar desde dezembro de 2019 (5,24%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em setembro, os alimentos ficaram 3,73% mais caros na região metropolitana. É a segunda maior alta desde janeiro de 2016 (3,66%).
Preços do arroz e do óleo têm maior alta na Grande Vitória desde 2014
O vilão da cesta básica em setembro foi o óleo de soja, que teve alta de 25,20%. É a maior alta desde o início da série histórica do IBGE, em 2014. No ano, o preço do produto subiu 55,34%. Quem foi ao supermercado recentemente sentiu o peso do indicador no bolso. Uma embalagem com 900 ml do produto, que, não muito tempo atrás, custava menos que R$ 5, já beira R$ 7.
O tomate, que acumula inflação de 108,43% no ano, teve nova alta e ficou 16,59% mais caro em setembro. O mesmo ocorre com o arroz, cujo preço subiu cerca de 40% desde janeiro. No mês passado, o alimento registrou aumento de 15,01%  a maior alta da série histórica do IBGE.

SÉRIE HISTÓRICA DO IPCA DA ALIMENTAÇÃO NA GRANDE VITÓRIA

ALIMENTOS COM MAIOR INFLAÇÃO

Além da alimentação, o segmento de transportes também ganhou destaque. Os serviços dessa categoria tiveram incremento de 0,94% na inflação. Mas não foi a gasolina que mais teve aumento, e sim passagens aéreas, com alta de 17,98%  vale destacar que foi o item com maior deflação no ano , e transporte por aplicativos, cujos preços subiram 14,85% no mês.

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ITENS COM MAIOR INFLAÇÃO EM SETEMBRO

ITENS COM MAIOR INFLAÇÃO ACUMULADA NO ANO

Por outro lado, gastos com saúde e cuidados pessoais (-0,76%) e comunicação (0,12%) tiveram redução. O mesmo ocorreu, pontualmente, com itens de vestuário.

ITENS COM MENOR INFLAÇÃO EM SETEMBRO

ITENS COM MENOR INFLAÇÃO ACUMULADA NO ANO

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