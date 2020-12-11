Bolsonaro ressalta queda no dólar e pede a governadores que não fechem comércio

"O Brasil foi um dos países que melhor se saiu no tocante ao combate à Covid. Melhor se saiu na questão econômica, por assim dizer", disse o presidente.

Entre as ações do governo, o presidente elencou o Pronampe, o auxílio emergencial - que mais uma vez reforçou não ser definitivo - e a suspensão temporária de contratos trabalhistas. Mas fez um pedido e um alerta. "O apelo que eu faço aos senhores governadores, senhores prefeitos, acabaram as eleições agora: que tomem medidas que não prejudiquem o comércio. Porque todo mundo já admite, a própria OMS, que saúde e economia tem de andar de mãos dadas. Não adianta começar a fechar tudo de novo. É quase impossível o governo socorrer novamente Estados e municípios, porque nós nos endividamos demais", disse.