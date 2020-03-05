Bolsonaro diz que setor empresarial avalia que Brasil vai bem

Itaú projeta PIB de 0,7% no último trimestre com efeito benéfico em 2020 Crédito: Reprodução

Na entrada do Palácio da Alvorada, o presidente disse que recebeu uma avaliação positiva do setor produtivo em encontro com um grupo de empresários em São Paulo.

"O que eu ouvi do empresariado lá é que o Brasil está bem, tudo bem diferente do que vocês publicam em função disso. Sem comentários", disse.

O presidente teve uma agenda na sede da Fiesp (Federação da Indústrias do Estado de São Paulo) com cerca de 40 empresários.

Na reunião, Bolsonaro os orientou a anunciarem suas marcas em veículos de imprensa condizentes com o que ele acredita, ou seja, que demonstrem otimismo com o país.

Na quinta passada (27), em sua live nas redes sociais, o presidente já havia afirmado que pediria aos empresários que não anunciassem em veículos que, segundo ele, mentem e trabalham contra o governo.

Em 2019, o aumento do PIB foi de 1,1%, resultado que representa o terceiro ano seguido de crescimento fraco da economia brasileira.

Em 2017 e em 2018, a primeira divulgação do PIB mostrou expansão de 1,1%. Posteriormente, os dados foram revisados para 1,3%. Em 2015 e 2016, houve queda no PIB.

No fim de 2019, economistas previam PIB de 1,17%, segundo o Boletim Focus, mas essa projeção havia caído levemente para 1,12% no relatório mais recente.

O índice também é inferior ao projetado inicialmente pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes, que no começo de 2019 havia previsto um desempenho de 2,2%.