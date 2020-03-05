É permitida a cobrança de correntistas com limite superior a R$ 500 no cheque especial Crédito: Shutterstock

Your browser does not support the audio element. Os bancos que decidiram não cobrar tarifa do cheque especial

No entanto, os maiores bancos do país afirmaram que, ao menos por enquanto, não vão fazer a cobrança. A taxa poderá ser cobrada dos atuais correntistas a partir de 1º de junho. Já para contas que foram abertas a partir de 6 de janeiro a cobrança já está liberada.

Mas tanto no caso das novas contas quanto das antigas os bancos deverão informar aos clientes sobre a cobrança. O Conselho Monetário Nacional (CMN) determinou que os bancos comuniquem a cobrança com 30 dias de antecedência.

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Banestes , Sicoob, Banco do Brasil , Caixa, Santander e Itaú disseram que não vão cobrar. Somente o Bradesco ponderou que ainda está avaliando se será cobrada alguma tarifa e de que forma será aplicada, se for o caso

O QUE DIZEM OS BANCOS

BANESTES

O Banestes informa que inicialmente não irá efetuar a cobrança de tarifa de 0,25% para clientes que possuam crédito de cheque especial acima de R$ 500,00. O banco informa ainda que qualquer eventual alteração na política de cobrança será comunicada com antecedência a todos os clientes, nos canais de comunicação adequados

SICOOB

O Sicoob ES decidiu não cobrar dos associados a nova tarifa de até 0,25% ao mês sobre o limite não utilizado do cheque especial. A instituição financeira cooperativa ainda vai reduzir as taxas para quem precisa usar o valor disponível.

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BANCO DO BRASIL

O BB decidiu pela não cobrança já em 24 de dezembro de 2019. A isenção da tarifa no cheque especial demonstra que está no centro da estratégia do BB proporcionar a melhor experiência para nossos clientes.

CAIXA

A CAIXA não cobrará a tarifa adicional do cheque especial autorizada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). A tarifa, que passou a valer em janeiro, não chegou a ser cobrada dos clientes do banco.

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SANTANDER

O Santander não cobra a taxa de 0,25% sobre o que excede os R$ 500 dos clientes.

ITAÚ UNIBANCO

Reforçando seu posicionamento de centralidade no cliente, o Itaú Unibanco oficializa que não cobrará a tarifa de 0,25% sobre o valor do limite disponível no cheque especial, tanto para novos clientes como para sua base atual.

BRADESCO