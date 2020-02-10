Cartão de crédito: é um dos produtos que mais pesam no bolso dos consumidores Crédito: Pixabay

Your browser does not support the audio element. Consumidor gasta em média R$ 915 por ano com taxas de bancos e cartões

Muitos consumidores pagam altas tarifas bancárias sem saber que é possível economizar com esses gastos. Mensalidade da conta-corrente, anuidade do cartão, além de gastos com serviços extras, como transferências, acabam ajudando o dinheiro a "evaporar" sem que o usuário perceba o desperdício. Mas há formas de economizar ou mesmo zerar as despesas com os produtos financeiros.

De acordo com um levantamento do Guia de Bolso, em média, o consumidor brasileiro paga R$ 915,31 por ano com serviços bancários, valor esse que poderia ser até integralmente poupado. Em média, o brasileiro gasta R$ 339,34 com anualidade do cartão de crédito. Já com a conta-corrente bancária, o gasto médio é de R$ 375,97 por ano.

Com a chegada dos bancos digitais no mercado financeiro, cada vez mais as tradicionais instituições financeiras estão sendo pressionadas a oferecer tarifas mais em conta para não perder clientes. Além disso, os consumidores já contam com uma cesta básica de produtos que é ofertada de graça.

(veja na tabela abaixo). Por mês, cada usuário dos bancos tradicionais pode realizar quatro saques, duas transferências entre contas da própria instituição, imprimir dois extratos do mês, ter dez folhas de cheque e consultar o saldo, compensação de cheques e serviços por meio eletrônicos ilimitados. Os itens contidos nela são determinados pelo Banco Central Por mês, cada usuário dos bancos tradicionais pode realizar quatro saques, duas transferências entre contas da própria instituição, imprimir dois extratos do mês, ter dez folhas de cheque e consultar o saldo, compensação de cheques e serviços por meio eletrônicos ilimitados.

Porém, algumas vezes, o consumidor precisa contratar serviços extras, já que a cesta básica não é suficiente para atender suas necessidades. Para as transações que excederem o número de gratuidades, o usuário tem de pagar as tarifas individuais (confira as taxas por banco no final da matéria).

Segundo a pesquisa do Guia de Bolso - que considerou os dados de ganhos e gastos de 151 mil pessoas em todo o país-, a contratação de TED e/ou DOC (R$ 159), saques (R$ 35) e extratos (R$ 6) somam R$ 200 ao valor final de gastos com o sistema financeiro. As três despesas extras juntas representam 21,85% de todos os gastos.

Uma solução para economizar é procurar na própria agência opções de planos mais baratos. Se não conseguir negociar, vale a pena fazer a portabilidade bancária, migrando para uma instituição que ofereça mais vantagem.

A Gazeta, com base nas taxas das quatro cestas básicas que os bancos precisam ofertar aos clientes, disponibilizados pelo Levantamento feito porcom base nas taxas das quatro cestas básicas que os bancos precisam ofertar aos clientes, disponibilizados pelo Banco Central , mostrou que a diferença de valores cobrados chega a 70%.

O valor mensal cobrado pelo uso da cesta de serviços I, por exemplo, que é a mais básica, varia de R$ 4 a R$ 13,25, a depender da instituição. Por ano, a troca de instituição traria uma economia de R$ 110 ao bolso. Já no caso da mensalidade da cesta de serviços IV, mais completa, os valores vão de R$ 25,85 a R$ 44. Anualmente, a diferença entre chega a R$ 217,80.

FINTECHS OFERECEM SERVIÇOS GRATUITOS

Algumas empresas do sistema financeiro já não cobram tarifas bancárias dos seus usuários. Entre as entidades que ofertam esse tipo de serviço estão fintechs, como a Next, do Bradesco. O banco Inter e C6 Banc também não têm cobrança por TED/DOC e saque.

Outros bancos digitais taxam apenas alguns de seus serviços, como o Nubank, que cobra pelo saque. Ainda existem aquelas que tem cartão de crédito sem anualidade, porém para ter benefícios como acúmulo de milhas é preciso pagar uma taxa.

Nas últimas semanas alguns bancos, por exemplo, começaram a enviar mensagens aos clientes para alertá-lo sobre a possibilidade de mudar o pacote para outro mais barato que contempla o perfil de usuário.

"Cada vez mais as pessoas estão em busca de não pagar as altas taxas bancárias. Os mais novos já têm essa cultura de bancos digitais, que hoje está se espalhando para as demais pessoas e até mesmo para as empresas" Mário Vasconcelos - economista

Ainda segundo o economista Mário Vasconcelos, outra opção para quem quer permanecer nos bancos tradicionais é negociar por melhores taxas. Uma boa conversa pode acabar, por exemplo, fazendo com que você deixe de pagar a anualidade do cartão de crédito. "Se você achar que a taxa está muito alta pode e deve conversar com o banco ou operadora do cartão. O consumidor precisa optar por aquilo que dá mais vantagens para ele", comenta.

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