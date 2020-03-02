Bancos vão pagar taxa ao INSS para oferecer consignado a aposentado

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Para aproveitar o lucrativo e aquecido mercado de crédito consignado, o governo federal vai passar a cobrar dos bancos uma taxa para que eles possam oferecer o empréstimo a segurados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)

O Ministério da Economia decidiu mexer nas regras de crédito para aposentados e pensionistas para incluir essa taxa, segundo o jornal O Globo.

O governo estuda três formas de onerar o serviço: será um valor fixo para atuar nesse setor ou uma tarifa por cada operação. Outra possibilidade é criar uma taxa mista, com um valor fixo e um outro percentual. Os recursos serão direcionados ao INSS.

Hoje, os bancos já remuneram o instituto pelo direito de pagarem as aposentadorias e pensões, além de outros benefícios, mensalmente. Para ter direito de executar o serviço, as instituições financeiras participam de leilões, realizados a cada cinco anos.