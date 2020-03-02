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Mudança

Bancos vão pagar taxa ao INSS para oferecer consignado a aposentado

Cobrança foi incluída em medida provisória que autoriza governo a contratar servidores inativos para reduzir a fila de espera do órgão

Publicado em 02 de Março de 2020 às 11:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 11:04
dinheiro Crédito: Pixabay
Para aproveitar o lucrativo e aquecido mercado de crédito consignado, o governo federal vai passar a cobrar dos bancos uma taxa para que eles possam oferecer o empréstimo a segurados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).
O Ministério da Economia decidiu mexer nas regras de crédito para aposentados e pensionistas para incluir essa taxa, segundo o jornal O Globo.
O governo estuda três formas de onerar o serviço: será um valor fixo para atuar nesse setor ou uma tarifa por cada operação. Outra possibilidade é criar uma taxa mista, com um valor fixo e um outro percentual. Os recursos serão direcionados ao INSS.

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Hoje, os bancos já remuneram o instituto pelo direito de pagarem as aposentadorias e pensões, além de outros benefícios, mensalmente. Para ter direito de executar o serviço, as instituições financeiras participam de leilões, realizados a cada cinco anos.
A mudança foi incluída na Medida Provisória (MP 922), publicada nesta segunda-feira (02), no Diário Oficial da União, que vai permitir a contratação de pessoal por tempo determinado, inclusive militares e servidores aposentados, com o intuito de reduzir as filas do INSS.
A MP libera também que o INSS contrate uma empresa para gerenciar os descontos na folha, hoje o processamento é realizado pela Dataprev, que pode ser privatizada.

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