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Presidente

Bolsonaro afirma que Embraer poderá negociar venda com outra empresa

Ao lado de Paulo Guedes, presidente disse estar avaliando o caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 12:51

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 12:51

Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: JOSE DIAS/PR
O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta segunda-feira (27), que o governo pode negociar a venda da Embraer para outra empresa, após a norte-americana Boeing desistir da compra. Bolsonaro destacou que a decisão cabe a ele, já que o governo federal tem a chamada golden share, que dá ao governo poder de veto em decisões estratégicas na empresa.
"Estamos avaliando, tenho o golden share, é minha, eu assino, tá? Se o negócio realmente for desfeito, talvez recomece uma nova negociação com outra empresa", disse Bolsonaro, ao sair do Palácio da Alvorada ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes.

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No último sábado (25), a Boeing anunciou que encerrou as negociação para comprar a divisão de aviação comercial da Embraer. As empresas haviam anunciado o acordo de US$ 4,2 bilhões em julho de 2018 e o fim das conversas deixa a empresa brasileira em situação delicada.
A desistência acontece em meio à paralisação do setor aéreo em decorrência da pandemia da Covid-19.
Em resposta, a fabricante brasileira de aeronaves convocou investidores para uma teleconferência nesta segunda-feira (27).
Caso decidam judicializar o contrato com a Boeing, o litígio entre as empresas terá como palco a Justiça dos Estados Unidos, no distrito sul de Nova York, conforme as partes definiram no memorando de entendimentos.

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