Bolsa volta a operar após despencar 10%; preço do dólar dispara

Coronavírus está afetando o cenário econômico mundial Crédito: Shutterstock

SÃO PAULO, SP - Os mercados financeiros vivem nesta segunda-feira (9) a perfeita definição de dia de pânico. O dólar dispara, apesar da intervenção do BC (Banco Central). O risco-país tem alta recorde. Os juros futuros sobem. A Bolsa brasileira abriu em forte queda, atingindo rapidamente uma retração de 10%.

Esse é o nível para que se acione o chamado circuit breaker, que leva à suspensão do pregão. É o primeiro circuit breaker desde o episódio conhecido como Joesley Day , em maio de 2017. A suspensão inicial é de meia hora.

Após a pausa de 30 minutos, o Ibovespa retomou as negociações em queda de 9,5% por volta das 11h20, a 88.723 pontos. As ações da Petrobras caem cerca de 21%.

O Ibovespa, principal indicador da Bolsa brasileira, já iniciou o pregão abaixo dos 90 mil pontos, acompanhando o exterior. Na Ásia e Europa, os principais índices de ações derretem.

O dólar abriu nesta segunda em forte alta. Na máxima, bateu R$ 4,7940, mas teve a disparada parcialmente contida pela venda de US$ 3 bilhões de reservas pelo BC - o triplo do inicialmente previsto. O plano, na sexta-feira, era vender US$ 1 bilhão. No momento, a moeda sobe 2,4%, a R$ 4,745.

O pessimismo sinaliza principalmente uma piora nas perspectiva de impacto econômico com a disseminação do coronavírus. A desaceleração da economia global por causa da doença já é considerada inevitável.

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Pesam neste início de semana a decisão do governo da Itália de colocar 16 milhões de pessoas no norte do país em quarentena, e da guerra de preços do petróleo entre grandes países produtores.

O quadro é de muita aversão, com investidores em todo o mundo buscando ativos considerados mais seguros ?que não estão no Brasil neste momento.

Economistas agora aguardam medidas do governo brasileiro para amenizar o impacto da crise. Nesta manhã, o FMI (Fundo Econômico Mundial) recomendou aos governos do mundo que sejam ágeis na adoção de planos para evitar que o corona vírus tenham efeitos prolongados de retração econômica. Sugeriu medidas como aumento do crédito e liberação de seguro-desemprego.

O risco-país, medido pelo contrato de CDS (Credit Default Swap) sobe 34%. Retornou ao patamar de janeiro de 2019. O salto, em termos percentuais, está em linha com os 34% registrados em 2002. A outra alta expressiva e fresca na memória do investidor ocorreu no Joesley Day, em maio de 2017. O avanço havia sido de 29%.

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Mas a deterioração no mercado de ações e também no câmbio nesta segunda sinaliza ainda os efeitos negativos da retração no preço do petróleo, que chegou a cair mais de 30% e agora é negociado ao patamar de US$ 35 o barril do tipo Brent. É a menor cotação desde 2016.

Uma queda de braço entre a Arábia Saudita (membro da Opep) e a Rússia, que se recusou a cortar a produção para fazer frente à queda do preço da matéria-prima já está sendo chamada de guerra do preço do petróleo, com impactos em escala global.

"A decisão da Arábia Saudita pega os mercados de surpresa e adiciona preocupações. Por ora, o impacto nos mercados está sendo avassalador", escreveu a corretora Guide em relatório desta segunda.

No ano, o petróleo cai quase 50%, reflexo da percepção de que a demanda pelo produto será menor com a redução da atividade econômica global. Uma queda de consumo já é certa: querosene de aviação, com a redução das viagens causada pelo coronavírus.

O Goldman Sachs apontou que o óleo pode ficar ao redor de US$ 30 por barril ao longo do segundo e do terceiro trimestre, sem descartar uma queda para US$ 20.