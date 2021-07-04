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50 vagas

Sefaz encerra nesta segunda inscrição para concurso de auditor do ES

Prazo termina às 16 horas; candidatos serão submetidos à prova objetiva e discursiva, além de cadastro de reserva. Para participar, é necessário ter nível superior

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 13:20

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 jul 2021 às 13:20
Sede da Receita Estadual, em Vitória
Novos auditores fiscais vão reforçar atendimento nas agências da Receita Estadual Crédito: Sefaz ES / Divulgação
Os interessados em trabalhar na Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz) têm até as 16 horas desta segunda-feira (5) para garantir a participação no concurso público. O atendimento ocorre no endereço eletrônico da Fundação Getúlio Vargas (FGV).  A taxa de participação é de R$ 87, que deve ser feita até as 16h desta terça-feira (6).
A seleção vai preencher 50 postos de auditor fiscal da Receita Estadual, além de 100 vagas para formação de cadastro de reserva. A remuneração mensal da função é de R$ 12.492,19 e auxílio-alimentação de R$ 300, com carga horária de 40 horas semanais. Para participar do certame, os candidatos precisam ter o nível superior em qualquer área.
Os auditores têm como plano de carreira uma progressão do posto a cada dois anos. Ao todo, são 15 níveis. Além da remuneração, outros adicionais podem incrementar ainda mais o salário. Um deles está atrelado às metas de arrecadação, que inclui um bônus de até R$ 7 mil para quem atingir o feito. Esse pagamento é feito a cada seis meses.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 29 de agosto de 2021, em Vitória. Das 8 às 12 horas, os inscritos vão responder às questões de conhecimentos específicos, enquanto que das 14h30 às 19 horas, será a vez de resolver a parte de conhecimentos gerais da prova objetiva e a prova discursiva. O certame também prevê avaliação de títulos.
Por conta da pandemia do novo coronavírus, a data da prova será confirmada com 30 dias de antecedência. A validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, com possibilidade de ser prorrogado pelo mesmo período.

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