Sefaz encerra nesta segunda inscrição para concurso de auditor do ES

Novos auditores fiscais vão reforçar atendimento nas agências da Receita Estadual Crédito: Sefaz ES / Divulgação

A seleção vai preencher 50 postos de auditor fiscal da Receita Estadual, além de 100 vagas para formação de cadastro de reserva. A remuneração mensal da função é de R$ 12.492,19 e auxílio-alimentação de R$ 300, com carga horária de 40 horas semanais. Para participar do certame, os candidatos precisam ter o nível superior em qualquer área.

Os auditores têm como plano de carreira uma progressão do posto a cada dois anos. Ao todo, são 15 níveis. Além da remuneração, outros adicionais podem incrementar ainda mais o salário. Um deles está atrelado às metas de arrecadação, que inclui um bônus de até R$ 7 mil para quem atingir o feito. Esse pagamento é feito a cada seis meses.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 29 de agosto de 2021, em Vitória. Das 8 às 12 horas, os inscritos vão responder às questões de conhecimentos específicos, enquanto que das 14h30 às 19 horas, será a vez de resolver a parte de conhecimentos gerais da prova objetiva e a prova discursiva. O certame também prevê avaliação de títulos.