Nível superior

Polícia Federal prorroga prazo de inscrição de concurso com 1.000 vagas

Oportunidades são para os cargos de agente, delegado, perito, escrivão e papiloscopista; remuneração pode chegar a R$ 26.800 mensais

Publicado em 13 de junho de 2025 às 10:16

Operação da Polícia Federal Crédito: Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal prorrogou até o dia 17 de junho as inscrições para o concurso público com 1.000 vagas para a carreira policial. São 120 chances para delegados, 69 para peritos, 630 para agentes, 160 para escrivães e 21 para papiloscopista. Todos os cargos são voltados para candidatos que tenham nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 26.800. O prazo inicial terminaria nesta sexta-feira (13).>

O atendimento aos candidatos ocorre até as 18 horas, pelo site do Cebraspe, organizador do certame. Já as provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 27 de julho.>

Confira mais detalhes do edital

VAGAS>

1.000. Há ainda previsão de convocação de mais mil excedentes ao longo de 2026.

>

>

Do total de oportunidades, 5% são destinadas a pessoas com deficiência e 20% para pessoas negras.>

REQUISITOS>

Os cargos de agente, escrivão e papiloscopista exigem que os candidatos tenham nível superior em qualquer área de formação. >

Para o cargo de delegado, a exigência é ter bacharelado em Direito e comprovação de três anos de atividade jurídica ou policial.>

Já o perito criminal federal, precisa ter nível superior em áreas específicas.>

Os profissionais precisam ter, ainda, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a partir da categoria "B".>

REGIME DE CONTRATAÇÃO>

As contratações serão feitas pelo regime estatutário, que assegura a estabilidade do servidor. >

SALÁRIO>

A remuneração para as carreiras de agente, escrivão ou papiloscopista é de R$ 14.164,81. Já para delegado e perito criminal, os ganhos podem chegar a R$ 26.800.>

Os novos policiais federais recebem também R$ 1 mil de auxílio-alimentação.>

JORNADA DE TRABALHO>

40 horas semanais>

LOCAL DE TRABALHO>

O edital não informa a divisão de vagas por estados e localidades. Entretanto, os candidatos que obtiverem as maiores notas no curso de formação profissional terão prioridade na escolha de lotação.>

O documento informa apenas que para escolha da lotação, serão disponibilizadas vagas, preferencialmente, nos estados da Amazônia Legal e em unidades localizadas na fronteira.>

Para os cargos de perito criminal nas áreas de Medicina Legal, Genética Forense, Engenharia Ambiental e Antropologia Forense, a lotação será apenas no Distrito Federal.>

INSCRIÇÕES>

Poderão ser feitas de 26 de maio a 17 de junho, pelo site do Cebraspe. >

Na hora de se inscrever, será necessário informar cargo/área que deseja concorrer, além da localidade para realização das provas.>

TAXA DE INSCRIÇÃO>

Agente de polícia: R$ 180

Escrivão de polícia: R$ 180

Delegado de polícia: R$ 250

Papiloscopista: R$ 180

Perito criminal federal: R$ 250. >

ETAPAS>

O concurso contará com as seguintes etapas: >

Prova objetiva - para todos os cargos

Prova discursiva - para todos os cargos

Exame de aptidão física - para todos os cargos

Prova oral - somente para delegado

Avaliação psicológica - para todos os cargos

Avaliação de títulos - somente para delegado e perito criminal

Investigação social - para todos os cargos. >

ONDE SERÃO AS PROVAS>

As provas objetiva e discursiva, além do exame de aptidão física, a avaliação médica e o primeiro momento da avaliação psicológica, serão realizados em todas as capitais e no Distrito Federal.>

A prova oral para delegado será aplicada apenas em Brasília. A etapa vai tratar as matérias de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Processual Penal.>

QUANDO SERÃO AS PROVAS>

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 27 de julho para todos os candidatos. Porém os horários e formatos serão diferentes a depender da área em disputa.>

Os exames para cargos de perito criminal, escrivão, agente e papiloscopista serão realizados juntas no turno da tarde, com quatro horas de 30 minutos de duração.>

Já para delegado, a prova objetiva ocorrerá pela manhã, com três horas e 30 minutos de duração. A prova discursiva para o cargo será no turno da tarde, com cinco horas de duração.>

VALIDADE>

O prazo de validade do concurso será de seis meses, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, realizada após o encerramento dos cursos de formação profissional, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta