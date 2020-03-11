Quase 2 mil oportunidades de estágio abertas no ES

Oportunidades de estágio abertas para estudantes de todos os níveis. Crédito: Freepik

Pelo menos 1.935 oportunidades de estágio estão abertas para quem deseja dar o primeiro passo para o mercado de trabalho. As vagas são para estudantes de todos os níveis. Os cargos estão abertos nos sistemas de várias empresas recrutadoras do Espírito Santo , com chances nas áreas de saúde, tecnologia, comunicação, entre outras.

VAGAS NO PROGRAMA JOVENS VALORES

Já estão abertas as inscrições para o cadastro geral do programa Jovens Valores. Ao todo, serão ofertadas 1.835 vagas de estágio. Para concorrer, o candidato precisa ter, no mínimo, 16 anos, estar frequentando regularmente uma instituição de ensino e não possuir vínculo empregatício. O cadastro deve ser efetuado pelo site do programa.

Além do ensino médio, há chances para outras 60 formações de níveis técnico e superior. As oportunidades são para estudantes de Administração, Arquivologia, Direito, Educação Física, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação, entre outros cursos. O estágio tem carga horária de 20 horas semanais, bolsa mensal no valor de R$ 619,91, uniforme e vale-transporte.

OUTRAS OPORTUNIDADES

Vila Velha, Serra e Cariacica. Na Prosppere, empresa especializada em recrutamento de estagiários, há 77 vagas disponíveis para estudantes de ensinos médio, técnico e superior. As oportunidades estão distribuídas em empresas de diversos ramos, localizadas nas cidades de Vitória

Das chances, 63 são para alunos que estejam cursando o ensino médio. As outras 14 são para estudantes universitários e de cursos técnicos na área de administração. As vagas podem ser consultadas no site da recrutadora , onde os interessados também podem se inscrever. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 3020-3030.

A recrutadora Center Rh divulga 19 vagas de estágio para diferentes níveis. São pelo menos 8 somente para estudantes do ensino médio, as outras são para as áreas de administração, tecnologia da informação, português, química, marketing, pedagogia, técnico em enfermagem, e técnico em saúde bucal.

Por último, outra agência de estágio que também oferece oportunidades é o Cipe. Esta semana, 4 vagas foram divulgadas. As chances são para estudantes do ensino médio, e dos cursos superiores em Administração, Logística, Engenharia de produção, e Pedagogia.