Quase 2 mil oportunidades de estágio abertas no ES

Pelo menos 1.935 oportunidades de estágio estão abertas para quem deseja dar o primeiro passo para o mercado de trabalho. As vagas são para estudantes de todos os níveis. Os cargos estão abertos nos sistemas de várias empresas recrutadoras do Espírito Santo, com chances nas áreas de saúde, tecnologia, comunicação, entre outras.
VAGAS NO PROGRAMA JOVENS VALORES
Já estão abertas as inscrições para o cadastro geral do programa Jovens Valores. Ao todo, serão ofertadas 1.835 vagas de estágio. Para concorrer, o candidato precisa ter, no mínimo, 16 anos, estar frequentando regularmente uma instituição de ensino e não possuir vínculo empregatício. O cadastro deve ser efetuado pelo site do programa.
Neste ano, do total de vagas, 835 vagas serão destinadas exclusivamente a estudantes do ensino médio da rede estadual que estejam matriculados em escolas de tempo integral com carga horária de 7 horas/dia e também para alunos do tempo parcial que peçam transferência para essa oferta.
Além do ensino médio, há chances para outras 60 formações de níveis técnico e superior. As oportunidades são para estudantes de Administração, Arquivologia, Direito, Educação Física, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação, entre outros cursos. O estágio tem carga horária de 20 horas semanais, bolsa mensal no valor de R$ 619,91, uniforme e vale-transporte.
OUTRAS OPORTUNIDADES
Na Prosppere, empresa especializada em recrutamento de estagiários, há 77 vagas disponíveis para estudantes de ensinos médio, técnico e superior. As oportunidades estão distribuídas em empresas de diversos ramos, localizadas nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
Das chances, 63 são para alunos que estejam cursando o ensino médio. As outras 14 são para estudantes universitários e de cursos técnicos na área de administração. As vagas podem ser consultadas no site da recrutadora, onde os interessados também podem se inscrever. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 3020-3030.
A recrutadora Center Rh divulga 19 vagas de estágio para diferentes níveis. São pelo menos 8 somente para estudantes do ensino médio, as outras são para as áreas de administração, tecnologia da informação, português, química, marketing, pedagogia, técnico em enfermagem, e técnico em saúde bucal.
Os interessados podem se inscrever e conferir os requisitos no site da empresa. As vagas são para os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, e Cariacica.
Por último, outra agência de estágio que também oferece oportunidades é o Cipe. Esta semana, 4 vagas foram divulgadas. As chances são para estudantes do ensino médio, e dos cursos superiores em Administração, Logística, Engenharia de produção, e Pedagogia.
Os requisitos para cada cargo estão disponíveis no site da empresa. Para se candidatar o interessado precisa ligar para o Cipe e marcar uma entrevista, os telefones para contatos são 3223-6408 e 3223-2705.