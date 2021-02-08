Ministério da Economia abre seleção com 590 vagas e salário de até R$ 6 mil

Fachada do Ministério da economia na Esplanada dos Ministérios Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Ministério da Economia vai abrir processo seletivo simplificado para preencher 590 vagas, sendo 100 imediatas e 490 para formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 6,1 mil mensais. Os selecionados vão atuar em Brasília e os contratos terão duração de um ano, podendo ser prorrogado por até cinco anos. A carga horária é de 40 horas semanais.

O edital de abertura da seleção foi publicado nesta segunda-feira (8) no Diário Oficial da União. Os cargos de nível médio/técnico podem ser disputados por profissionais com formação em Administração, Contabilidade ou Informática. A oferta é de oito vagas imediatas e 52 para cadastro de reserva. O salário é de R$ 1.700.

Já os cargos de nível superior são destinados a graduados em Administração, Economia, Contabilidade ou Direito. Neste caso, são quatro oportunidades, mais 36 para cadastro. A remuneração da carreira é de R$ 6.130.

Há ainda chances para carreiras de atividades técnicas de suporte I, com 48 imediatas e 202 para cadastro, e atividades técnicas de suporte II, com 40 e 200, respectivamente. A formação exigida é ter nível superior em qualquer área. O salário é de R$ 3.800.

Os interessados poderão se inscrever a partir das 14 horas desta segunda-feira (8) até as 23h59 do dia 14 de março, no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) . A taxa de participação para os cargos de nível médio é de R$ 36 e para os de nível superior de R$ 38.

A seleção contará com provas objetivas, que serão aplicadas no dia 11 de abril, em Brasília. Os candidatos terão quatro horas para responder 60 questões de múltipla escolha.