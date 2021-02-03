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Temporários

Sesa contrata mais de 900 profissionais para atuar contra a Covid-19

Oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade; inscrições podem ser feitas de 4 a 18 de fevereiro. Salários podem chegar a R$ 10 mil

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 13:29

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 fev 2021 às 13:29
Sesa, Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado da Saúde fará contratação emergencial de profissionais Crédito: Fernando Madeira
Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 923 profissionais para atuarem no enfrentamento à Covid-19. A remuneração varia de R$ 1.149 a R$ 10.039,17. Os contratos serão temporários.
As regras da seleção foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (3). Ao todo, são três editais para a  contratação emergencial de trabalhadores para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.  Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. 
As oportunidades são para os cargos de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, farmacêuticos, assistentes sociais, assistente administrativo, motorista, entre outros. Confira abaixo os cargos.
As inscrições podem ser feitas das 10 horas desta quinta-feira (4) até as 10 horas do dia 18 de fevereiro, no site selecao.es.gov.br.
A seleção contará com avaliação de títulos. Os selecionados vão atuar em unidades estaduais referências no atendimento à Covid-19, de Norte a Sul do Estado, além de demais unidades estaduais. Também há vagas para setores administrativos da Secretaria Estadual de Saúde.

CONFIRA OS CARGOS

  • Edital 01
  • Assistente administrativo
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Motorista
  • Técnico de enfermagem
  • Técnico em imobilização ortopédica
  • Técnico em laboratório
  • Técnico em órtese e prótese
  • Técnico em radiologia
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Edital 02
  • Administrador
  • Assistente social
  • Biólogo
  • Contador
  • Enfermeiro
  • Engenheiro civil
  • Engenheiro de segurança do trabalho
  • Farmacêutico
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudiólogo
  • Nutricionista
  • Odontólogo
  • Psicólogo
  • Terapeuta ocupacional

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