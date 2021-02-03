Sesa contrata mais de 900 profissionais para atuar contra a Covid-19

Secretaria de Estado da Saúde fará contratação emergencial de profissionais Crédito: Fernando Madeira

As regras da seleção foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (3). Ao todo, são três editais para a contratação emergencial de trabalhadores para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para os cargos de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, farmacêuticos, assistentes sociais, assistente administrativo, motorista, entre outros. Confira abaixo os cargos.

As inscrições podem ser feitas das 10 horas desta quinta-feira (4) até as 10 horas do dia 18 de fevereiro, no site selecao.es.gov.br

A seleção contará com avaliação de títulos. Os selecionados vão atuar em unidades estaduais referências no atendimento à Covid-19, de Norte a Sul do Estado, além de demais unidades estaduais. Também há vagas para setores administrativos da Secretaria Estadual de Saúde.

CONFIRA OS CARGOS

Edital 01



Assistente administrativo

Auxiliar de serviços gerais

Motorista

Técnico de enfermagem

Técnico em imobilização ortopédica

Técnico em laboratório

Técnico em órtese e prótese

Técnico em radiologia

Técnico em segurança do trabalho

Edital 02



Administrador

Assistente social

Biólogo

Contador

Enfermeiro

Engenheiro civil

Engenheiro de segurança do trabalho

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Odontólogo

Psicólogo

Terapeuta ocupacional