Sesa contrata mais de 900 profissionais para atuar contra a Covid-19

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 923 profissionais para atuarem no enfrentamento à Covid-19. A remuneração varia de R$ 1.149 a R$ 10.039,17. Os contratos serão temporários.
As regras da seleção foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (3). Ao todo, são três editais para a contratação emergencial de trabalhadores para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
As oportunidades são para os cargos de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, farmacêuticos, assistentes sociais, assistente administrativo, motorista, entre outros. Confira abaixo os cargos.
As inscrições podem ser feitas das 10 horas desta quinta-feira (4) até as 10 horas do dia 18 de fevereiro, no site selecao.es.gov.br.
A seleção contará com avaliação de títulos. Os selecionados vão atuar em unidades estaduais referências no atendimento à Covid-19, de Norte a Sul do Estado, além de demais unidades estaduais. Também há vagas para setores administrativos da Secretaria Estadual de Saúde.
CONFIRA OS CARGOS
- Edital 01
- Assistente administrativo
- Auxiliar de serviços gerais
- Motorista
- Técnico de enfermagem
- Técnico em imobilização ortopédica
- Técnico em laboratório
- Técnico em órtese e prótese
- Técnico em radiologia
- Técnico em segurança do trabalho
- Edital 02
- Administrador
- Assistente social
- Biólogo
- Contador
- Enfermeiro
- Engenheiro civil
- Engenheiro de segurança do trabalho
- Farmacêutico
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Nutricionista
- Odontólogo
- Psicólogo
- Terapeuta ocupacional
- Edital 03
- Médicos em várias especialidades