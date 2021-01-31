37 seleções e concursos abertos com salário de até R$ 33 mil

Pelo menos 37 concursos públicos e processo seletivos simplificados estão abertos em todo o país com oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade. São milhares de vagas distribuídas por cargos efetivos e temporários.
Os salários podem chegar a R$ 33.689,10, no Tribunal de Contas do Distrito Federal. O prazo para se inscrever vai até 3 de fevereiro. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
O governo federal tem oportunidades nas polícias Federal e Rodoviária Federal, com 1.500 postos cada, e na Agência Nacional de Mineração, com 40 vagas, além de chances na Aeronáutica e na Marinha. A remuneração pode chegar a R$ 23.692,74.
Já no Espírito Santo, as prefeituras de Ibiraçu, São Roque do Canaã, Guarapari e Itarana lançaram editais para a contratação de profissionais temporários. O governo do ES tem duas seleções abertas, uma da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e na Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).