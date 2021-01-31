AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Concursos
  • 37 seleções e concursos abertos com salário de até R$ 33 mil
Em todo o país

37 seleções e concursos abertos com salário de até R$ 33 mil

As oportunidades são para cargos efetivos e temporários, que estão distribuídos por todos os níveis de escolaridade. Veja os processos seletivos e os prazos

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 12:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 jan 2021 às 12:25
Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Pixabay
Pelo menos 37 concursos públicos e processo seletivos simplificados estão abertos em todo o país com oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade. São milhares de vagas distribuídas por cargos efetivos e temporários.
Os salários podem chegar a R$ 33.689,10, no Tribunal de Contas do Distrito Federal. O prazo para se inscrever vai até 3 de fevereiro. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
governo federal tem oportunidades nas polícias Federal e Rodoviária Federal, com 1.500 postos cada, e na Agência Nacional de Mineração, com 40 vagas, além de chances na Aeronáutica e na Marinha. A remuneração pode chegar a R$ 23.692,74.
Já no Espírito Santo, as prefeituras de Ibiraçu, São Roque do Canaã, Guarapari e Itarana lançaram editais para a contratação de profissionais temporários. O governo do ES tem duas seleções abertas, uma da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e na Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

LEIA MAIS 

Abertas inscrições para concurso com 1.500 vagas na PRF

Abertas inscrições para concurso da Polícia Federal com 1.500 vagas

Reveja a live com dicas para o concurso da PF e sobre como é a carreira

Edital do concurso da Secretaria da Fazenda do ES sai até fevereiro

Os 15 concursos públicos que vão "bombar" em 2021

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Seger Governo federal Governo do ES Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal Prefeitura de Guarapari
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Educares 2026 debate atenção, aprendizagem e futuro das profissões em Vitória
Shopping Mestre Álvaro tem oportunidades de emprego
Shoppings da Grande Vitória abrem mais de 600 vagas de emprego
Juiz Alcenir José Demo lançou livro sobre eleições
Juiz do ES lança livro sobre eleições e defesa do voto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados