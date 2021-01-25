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Abertas inscrições para concurso com 1.500 vagas na PRF

Interessados podem se inscrever até o dia 12 de fevereiro. Carreira na Polícia Rodoviária Federal paga R$ 10.357,88, já considerando o auxílio alimentação de R$ 458

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 12:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 jan 2021 às 12:09
Espírito Santo recebe pacientes de Manaus infectados com Covid-19
Viaturas da PRF em Vitória: concurso público Crédito: Fernando Madeira
As inscrições para o concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) já estão abertas. A oferta é de 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. Do total de oportunidades, 1.125 são para ampla concorrência. As outras 375 chances estão distribuídas da seguinte forma: 300 reservadas a candidatos negros e 75 a pessoas com deficiência.
A previsão é de que sejam convocados 500 excedentes no início de 2022. A seleção é aberta a candidatos que têm curso superior em qualquer área e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria "B" ou acima. A carreira paga R$ 10.357,88, já considerando o auxílio alimentação de R$ 458.
O certame terá abrangência nacional, ou seja, os novos servidores poderão atuar em qualquer uma das unidades da PRF espalhadas pelo Brasil, a depender da disponibilidade de vagas.
Os interessados podem se inscrever até as 18h de 12 de fevereiro, devendo ser efetuadas pelo site do Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 180.

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As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 28 de março, com aplicação em todas as capitais brasileiras. A primeira cobrará a resolução de 120 questões do tipo 'certo' ou 'errado', enquanto a segunda exigirá a elaboração de um texto dissertativo de até 30 linhas.
O processo seletivo conta ainda com exame de aptidão física, avaliações psicológica e de saúde, análise de títulos, apresentação de documentos, investigação social e curso de formação.

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