Abertas inscrições para concurso da Polícia Federal com 1.500 vagas

Agentes da PF com malotes apreendidos durante operação Crédito: Andre Melo Andrade/Immagini/Folhapress

As inscrições para o concurso público da Polícia Federal podem ser feitas a partir desta sexta-feira (22). A oferta é de 1.500 vagas e os salários podem chegar a R$ 23 mil. Os interessados têm até as 18 horas do dia 9 de fevereiro para garantir a participação no certame.

Os candidatos devem acessar o site do Cebraspe para se inscrever. As taxas serão de R$ 180 para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista e R$ 250 para delegado, com pagamento da taxa podendo ser feito até o dia 3 de março.

As oportunidades serão para os cargos de agente (893 postos), delegado (123), escrivão (400) e papiloscopista (84). As remunerações iniciais são de R$ 12.522,50 para agente, escrivão e papiloscopista e R$ 23.692,74 para delegado, todos com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para participar do concurso, é necessário ter nível superior e carteira de habilitação na categoria "B" e, no caso de delegado, pelo menos três anos de atividade policial ou jurídica. O processo seletivo é nacional e os aprovados deverão ser lotados em qualquer Estado do país.