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Abertas inscrições para concurso da Polícia Federal com 1.500 vagas

Candidatos podem se inscrever até 9 de fevereiro. Oportunidades da PF são para os cargos de papiloscopista, agente, escrivão e delegado

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 10:29

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 jan 2021 às 10:29
Agentes da PF trazem malotes apreendidos. A Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Federal realiza a Operação Boeman, nesta quarta-feira (23)
Agentes da PF com malotes apreendidos durante operação Crédito: Andre Melo Andrade/Immagini/Folhapress
As inscrições para o concurso público da Polícia Federal podem ser feitas a partir desta sexta-feira (22). A oferta é de 1.500 vagas e os salários podem chegar a R$ 23 mil. Os interessados têm até as 18 horas do dia 9 de fevereiro para garantir a participação no certame.
Os candidatos devem acessar o site do Cebraspe  para se inscrever. As taxas serão de R$ 180 para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista e R$ 250 para delegado, com pagamento da taxa podendo ser feito até o dia 3 de março.
As oportunidades serão para os cargos de agente (893 postos), delegado (123), escrivão (400) e papiloscopista (84). As remunerações iniciais são de R$ 12.522,50 para agente, escrivão e papiloscopista e R$ 23.692,74 para delegado, todos com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Para participar do concurso, é necessário ter nível superior e carteira de habilitação na categoria "B" e, no caso de delegado, pelo menos três anos de atividade policial ou jurídica. O processo seletivo é nacional e os aprovados deverão ser lotados em qualquer Estado do país.
A aplicação das provas objetivas e discursivas do concurso da PF estão marcadas para ocorrer no dia 21 de março. A seleção contará ainda com exames de aptidão física, avaliação médica, avaliação oral para o cargo de delegado, prova prática de digitação para o cargo de escrivão, análise de títulos para delegado, avaliação psicológica e curso de formação profissional

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