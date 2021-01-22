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Carreira policial

7.918 vagas em concursos abertos para polícias militar, civil, PF e PRF

Oportunidades são para cargos de níveis médio e superior. Certames são para o governo federal e para os estados de São Paulo, Tocantins e Pará

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 12:31

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 jan 2021 às 12:31
Polícia Rodoviária Federal
Agente da Polícia Rodoviária Federal: concurso oferece 1.500 vagas Crédito: Fernando Madeira
Quem quer seguir a carreira policial deve ficar atento aos concursos abertos em todo o país. Estão sendo ofertadas 7.918 vagas distribuídas em seis certames. O salário pode chegar a R$ 23 mil, de acordo com o cargo. As chances são para policiais federal, rodoviário federal, civil e militar.
Na Polícia Federal, são 1.500 vagas. As oportunidades são para os cargos de agente (893 postos), delegado (123), escrivão (400) e papiloscopista (84). Todas as carreiras exigem nível superior. As remunerações variam de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74 para delegado, todos com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas até 9 de fevereiro, no site do Cebraspe.
Já o prazo para se inscrever no concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai até 12 de fevereiro, também no site do Cebaspe. O processo seletivo oferece 1.500 oportunidades para quem tem o nível superior. Os profissionais deverão atuar em jornada de 40 horas semanais, referente ao subsídio no valor de R$ 9.899,88.

POLÍCIA MILITAR

Oportunidades de ingresso na carreira de policial militar em São Paulo e Tocantins. No Estado paulista, são dois certames, com 2.700 vagas para soldados e 130 para oficiais. O requisito dos cargos é ter ensino médio, entre outras exigências.
A remuneração inicial é de R$ 3.318,53 e os interessados em concorrer ao cargo de soldado podem se inscrever até as 23h59 de 25 de fevereiro, por meio de cadastro no site da Fundação Vunesp. Para oficiais, o prazo vai até 9 de fevereiro, no site da FGV Concursos.

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Já no Tocantins, o prazo de inscrição termina às 18h de 23 de janeiro, no site do Cebraspe. São 1.000 vagas, sendo 950 para aluno soldado, 25 para aluno soldado músico e 25 para a área de saúde. A exigência também é ter ensino médio, além de idade de 18 a 32 anos e altura mínima de 1,63m para homens e 1,60m para mulheres, além de carteira de habilitação a partir da categoria "B".
A remuneração inicial é de R$ 3.330,90, após o término do curso de formação. Durante o curso, será de R$ 1.665.

POLÍCIA CIVIL

No Pará, estão abertas 1.088 vagas destinadas à contratação de profissionais em diferentes áreas de atuação na Polícia Civil. As chances são para delegado, investigador (506), escrivão (252) e papiloscopista (65). A exigência é ter nível superior.

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A remuneração mensal que alterna entre R$ 6.893,57 a R$ 18.050. Os interessados podem se inscrever até 4 de fevereiro de 2021, por meio do preenchimento do formulário disponível no site do Instituto Aocp. 

SAIBA MAIS

Polícia Federal

  • Vagas: 1.500.
  • Cargos: agente (893 postos), delegado (123), escrivão (400) e papiloscopista (84).  
  • Requisitos:  nível superior e carteira de habilitação na categoria “B”.
  • Salário: R$ 12.522,50 para agente, escrivão e papiloscopista e R$ 23.692,74 para delegado, todos com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
  • Inscrições: até as 18 horas do dia 9 de fevereiro, no site do Cebraspe.
  • Taxa: R$ 180 para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista e R$ 250 para delegado.
  • Provas: 21 de março.

Polícia Rodoviária Federal

  • Vagas: 1.500.
  • Cargo: policial rodoviário federal.
  • Requisito: nível superior em qualquer área, além de carteira de habilitação a partir da categoria “B”.
  • Salário: R$ 10.357,88, já considerando o salário básico de R$ 9.899,88 e o auxílio-alimentação de R$ 458,00, com jornada de 40 horas semanais.
  • Inscrições: de 25 de janeiro a 12 de fevereiro, no site do Cebaspe. 
  • Taxa: R$ 180 
  • Prova: 28 de março.

Polícia Militar de São Paulo

  • Vagas: 2.700.
  • Cargo: soldado.
  • Requisitos: ter o ensino médio, idade de 17 a 30 anos e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres. Os interessados também devem ter carteira de habilitação nas categorias "B" a "E".
  • Salário: inicial é de R$ 3.318,53, incluindo salário básico de R$ 1.287,33, regime especial de trabalho de R$ 1.287,33 e adicional de insalubridade de R$ 743,87. 
  • Inscrição: até as 23h59 de 25 de fevereiro, por meio de cadastro no site da Fundação Vunesp
  • Taxa: R$ 57.
  • Prova: 11 de abril

Polícia Militar de São Paulo II

  • Vagas: 130.
  • Cargo: oficial.
  • Requisitos: idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos; altura mínima de 155 cm (mulher) e 160 cm (homem); e ter concluído o ensino médio ou equivalente.
  • Salário: inicial é de R$ 3.268,33, composta do padrão de R$ 1.262,23, o Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) de R$ 1.262,23 e a insalubridade de R$ 743,87.
  • Inscrições: até as 23h59 de 9 de fevereiro deste mesmo ano, exclusivamente, por meio do site da FGV Concursos. 
  • Taxa: R$ 130.
  • Provas: 28 de março de 2021

Polícia Militar de Tocantins

  • Vagas: 1.000.
  • Cargos: 950 para aluno soldado, 25 para aluno soldado músico e 25 para a área de saúde.
  • Requisitos: ter ensino médio, idade de 18 a 32 anos e altura mínima de 1,63m para homens e 1,60m para mulheres, além de carteira de habilitação a partir da categoria "B".
  • Remuneração: inicial  é de R$ 3.330,90, após o término do curso de formação.  Durante o curso, será de R$ 1.665.
  • Inscrições: até as 18 horas do dia 23 de janeiro, no site  do Cebraspe.
  • Taxa: R$ 80
  • Provas: 14 de março

Polícia Civil do Pará

  • Vagas: 1.088.
  • Cargos: investigador (506), escrivão (252), papiloscopista (65) e delegado (265).
  • Requisito: nível superior.
  • Salário: varia de  R$ 6.893,57 a R$ 18.050.
  • Inscrições: até 4 de fevereiro de 2021, no site do Instituto AOCP.
  • Taxa: varia de R$ 70 e R$ 140 .
  • Provas: 21 de março para delegado e 28 de março para os demais cargos. 

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