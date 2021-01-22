7.918 vagas em concursos abertos para polícias militar, civil, PF e PRF

Quem quer seguir a carreira policial deve ficar atento aos concursos abertos em todo o país. Estão sendo ofertadas 7.918 vagas distribuídas em seis certames. O salário pode chegar a R$ 23 mil, de acordo com o cargo. As chances são para policiais federal, rodoviário federal, civil e militar.
Na Polícia Federal, são 1.500 vagas. As oportunidades são para os cargos de agente (893 postos), delegado (123), escrivão (400) e papiloscopista (84). Todas as carreiras exigem nível superior. As remunerações variam de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74 para delegado, todos com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas até 9 de fevereiro, no site do Cebraspe.
Já o prazo para se inscrever no concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai até 12 de fevereiro, também no site do Cebaspe. O processo seletivo oferece 1.500 oportunidades para quem tem o nível superior. Os profissionais deverão atuar em jornada de 40 horas semanais, referente ao subsídio no valor de R$ 9.899,88.
POLÍCIA MILITAR
A remuneração inicial é de R$ 3.318,53 e os interessados em concorrer ao cargo de soldado podem se inscrever até as 23h59 de 25 de fevereiro, por meio de cadastro no site da Fundação Vunesp. Para oficiais, o prazo vai até 9 de fevereiro, no site da FGV Concursos.
Já no Tocantins, o prazo de inscrição termina às 18h de 23 de janeiro, no site do Cebraspe. São 1.000 vagas, sendo 950 para aluno soldado, 25 para aluno soldado músico e 25 para a área de saúde. A exigência também é ter ensino médio, além de idade de 18 a 32 anos e altura mínima de 1,63m para homens e 1,60m para mulheres, além de carteira de habilitação a partir da categoria "B".
A remuneração inicial é de R$ 3.330,90, após o término do curso de formação. Durante o curso, será de R$ 1.665.
POLÍCIA CIVIL
No Pará, estão abertas 1.088 vagas destinadas à contratação de profissionais em diferentes áreas de atuação na Polícia Civil. As chances são para delegado, investigador (506), escrivão (252) e papiloscopista (65). A exigência é ter nível superior.
A remuneração mensal que alterna entre R$ 6.893,57 a R$ 18.050. Os interessados podem se inscrever até 4 de fevereiro de 2021, por meio do preenchimento do formulário disponível no site do Instituto Aocp.
SAIBA MAIS
Polícia Federal
- Vagas: 1.500.
- Cargos: agente (893 postos), delegado (123), escrivão (400) e papiloscopista (84).
- Requisitos: nível superior e carteira de habilitação na categoria “B”.
- Salário: R$ 12.522,50 para agente, escrivão e papiloscopista e R$ 23.692,74 para delegado, todos com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
- Inscrições: até as 18 horas do dia 9 de fevereiro, no site do Cebraspe.
- Taxa: R$ 180 para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista e R$ 250 para delegado.
- Provas: 21 de março.
Polícia Rodoviária Federal
- Vagas: 1.500.
- Cargo: policial rodoviário federal.
- Requisito: nível superior em qualquer área, além de carteira de habilitação a partir da categoria “B”.
- Salário: R$ 10.357,88, já considerando o salário básico de R$ 9.899,88 e o auxílio-alimentação de R$ 458,00, com jornada de 40 horas semanais.
- Inscrições: de 25 de janeiro a 12 de fevereiro, no site do Cebaspe.
- Taxa: R$ 180
- Prova: 28 de março.
Polícia Militar de São Paulo
- Vagas: 2.700.
- Cargo: soldado.
- Requisitos: ter o ensino médio, idade de 17 a 30 anos e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres. Os interessados também devem ter carteira de habilitação nas categorias "B" a "E".
- Salário: inicial é de R$ 3.318,53, incluindo salário básico de R$ 1.287,33, regime especial de trabalho de R$ 1.287,33 e adicional de insalubridade de R$ 743,87.
- Inscrição: até as 23h59 de 25 de fevereiro, por meio de cadastro no site da Fundação Vunesp.
- Taxa: R$ 57.
- Prova: 11 de abril
Polícia Militar de São Paulo II
- Vagas: 130.
- Cargo: oficial.
- Requisitos: idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos; altura mínima de 155 cm (mulher) e 160 cm (homem); e ter concluído o ensino médio ou equivalente.
- Salário: inicial é de R$ 3.268,33, composta do padrão de R$ 1.262,23, o Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) de R$ 1.262,23 e a insalubridade de R$ 743,87.
- Inscrições: até as 23h59 de 9 de fevereiro deste mesmo ano, exclusivamente, por meio do site da FGV Concursos.
- Taxa: R$ 130.
- Provas: 28 de março de 2021
Polícia Militar de Tocantins
- Vagas: 1.000.
- Cargos: 950 para aluno soldado, 25 para aluno soldado músico e 25 para a área de saúde.
- Requisitos: ter ensino médio, idade de 18 a 32 anos e altura mínima de 1,63m para homens e 1,60m para mulheres, além de carteira de habilitação a partir da categoria "B".
- Remuneração: inicial é de R$ 3.330,90, após o término do curso de formação. Durante o curso, será de R$ 1.665.
- Inscrições: até as 18 horas do dia 23 de janeiro, no site do Cebraspe.
- Taxa: R$ 80
- Provas: 14 de março
Polícia Civil do Pará
- Vagas: 1.088.
- Cargos: investigador (506), escrivão (252), papiloscopista (65) e delegado (265).
- Requisito: nível superior.
- Salário: varia de R$ 6.893,57 a R$ 18.050.
- Inscrições: até 4 de fevereiro de 2021, no site do Instituto AOCP.
- Taxa: varia de R$ 70 e R$ 140 .
- Provas: 21 de março para delegado e 28 de março para os demais cargos.