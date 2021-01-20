Abertos 28 concursos públicos e seleções com salários até R$ 33,6 mil

Pelo menos 28 concursos públicos e processos seletivos simplificados estão abertos no país com oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Há vagas para cargos efetivos e temporários.
Em todo o Brasil, são milhares de vagas, além da formação de cadastros de reserva. Os salários podem chegar a R$ 33.689,10 no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Os prazos para inscrição variam.
O destaque da semana fica por conta dos concursos públicos das polícias Federal e Rodoviária Federal. Os interessados poderão se inscrever a partir de sexta-feira (22) e segunda-feira (25), respectivamente. A oferta é de 1.500 vagas para cada uma das corporações. A remuneração pode chegar a R$ 23.692,74.
No Espírito Santo, o governo do Estado está com inscrições abertas para duas seleções da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades). As chances são temporárias.
As prefeituras de Jaguaré, Presidente Kennedy e Guarapari também vão contratar profissionais em designação temporária.
Confira abaixo essas e outras seleções abertas.